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अररिया में 'बम धमाका', मलबे में मिला मानव शरीर का अंश, आखिर धमाके में कौन उड़ा? FSL की जांच ने बढ़ाई चिंता

भरगामा में तेज धमाके के बाद मलबे से मानव शरीर के अंश मिलने की बात सामने आई, जांच में जुटी पुलिस. रिपोर्ट- राजेश

पटाखे के बीच हुआ धमाका या कुछ और?
पटाखे के बीच हुआ धमाका या कुछ और? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 7:39 AM IST

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अररिया : बिहार के अररिया में शनिवार को हुआ धमाका पहले पटाखे वाला लगा लेकिन जैसे-जैसे दिनभर FSL-PDDS की जांच आगे बढ़ी मामला संगीन हो गया. दरअसल, भरगामा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-8 स्थित मुस्लिम टोला में तेज आवाज के साथ हुई घटना ने पूरे अररिया को हिला दिया था. घटनास्थल की जांच के दौरान मलबे के बीच मानव शरीर के कुछ अंश मिलने की बात सामने आई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर धमाके के वक्त वहां कौन मौजूद था और मानव शरीर का यह अंश किसका है?

जिस कमरे में धमाका उसकी छत क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों से तेज आवाज की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. अररिया एसपी जितेंद्र कुमार के अनुसार, मोहम्मद अख्तर के घर के एक कमरे की छत क्षतिग्रस्त मिली. कमरे के नीचे बड़ी मात्रा में पटाखे की लड़ी भी रखी हुई मिली.

पटाखे के बीच हुआ धमाका या कुछ और?

प्रारंभिक जांच में घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि यहां अवैध तरीके से पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान विस्फोट हुआ हो सकता है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसे घटना का अंतिम कारण नहीं माना है. विशेषज्ञ टीमों की जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी.

PDDS-FSL ने संभाला मोर्चा

घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर PDDS और FSL की टीम को बुलाया गया है. विशेषज्ञ मलबे और घटनास्थल से साक्ष्य एवं नमूने जुटा रहे हैं. इन नमूनों की जांच से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि विस्फोट किस तरह की सामग्री से हुआ और वहां वास्तव में क्या मौजूद था.

मानव अंश मिलने से बढ़ा रहस्य

घटनास्थल पर निरीक्षण के दौरान मानव शरीर के कुछ अवशेष मिलने की बात सामने आई है. लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. न ही इन अवशेषों की पहचान हो सकी है. यही वजह है कि जांचकर्ताओं के सामने अब सबसे अहम सवाल है—धमाके के बाद मिला मानव अंश आखिर किसका है?

धमाके के वक्त घर में कौन था?

पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के समय संबंधित मकान का परिवार और आसपास के कई परिवार घरों से बाहर मिले. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि धमाके के वक्त मकान में कौन-कौन मौजूद था और घटना के बाद वे लोग कहां गए.

अस्पतालों में भी तलाश, फिर भी नहीं मिला सुराग

संभावित घायलों की जानकारी के लिए पुलिस ने आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों से संपर्क किया है. जदिया और मधेपुरा क्षेत्र तक भी पुलिस ने संभावित घायल या संदिग्ध मरीज के अस्पताल पहुंचने की जानकारी जुटाई. फिलहाल किसी घायल या मृत व्यक्ति की आधिकारिक सूचना पुलिस को नहीं मिली है.

तीन पुलिस टीमें एक-एक कड़ी जोड़ने में जुटीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई है और तीन पुलिस टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मकान में पटाखा बनाने का काम कब से चल रहा था, वहां कितनी सामग्री थी और यह सामग्री कहां से लाई गई थी.

कौन था धमाके के बीच? जांच से खुलेगा राज

फिलहाल भरगामा की इस घटना में मानव शरीर के अंश मिलने की बात ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. एक तरफ पटाखा बनाने की आशंका है, तो दूसरी तरफ यह सवाल जांच के केंद्र में है कि अगर कोई व्यक्ति धमाके की चपेट में आया था तो वह कौन है. PDDS और FSL की रिपोर्ट, अवशेषों की पहचान और पुलिस की जांच से ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा.

'जांच में जो सामने आएगा, साझा करेंगे'

अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि ''मामले की जांच कई स्तरों पर चल रही है. PDDS और FSL की टीम साक्ष्य जुटा रही है, जबकि तीन पुलिस टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

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