'BJP में ब्रह्माणों के लिए जगह नहीं..' टिकट नहीं मिलने पर नेता ने ओढ़ा कफन

अररिया : बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर हर पार्टी में सिर फुटव्वल मची है. हर पार्टी में टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं का दर्द अब साफ-साफ छलक रहा है. पार्टी के खिलाफ बयान सामने आ रहा है. इसी कड़ी में अररिया में बीजेपी नेता पंडित अजय झा को टिकट नहीं मिलने के बाद उनका दुख विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया. कफन ओढ़ कर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर में आ गए. इनकी पत्नी संजू झा तो इतनी नाराज हैं कि उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी में ब्रह्माणों के लिए जगह नहीं बची है.

"बीजेपी आलाकमान ने जहां फारबिसगंज को बनिया की सीट घोषित कर दिया है. वहीं नरपतगंज को यादव सीट घोषित करते हुए दूसरे समुदाय को टिकट देने से मना कर दिया. हो चाहे वो पार्टी के लिए कितना भी जूझारू नेता क्यों ना हो." -संजू झा, पंडित अजय झा की पत्नी

निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी संजू झा: संजू झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. संजू झा ने कहा है कि नरपतगंज हमारा क्षेत्र है. मेरा मायका और ससुराल दोनों यहीं है. मेरे अपने लोग यहां हैं. इसलिए मैं यहीं से चुनाव लडूंगी. अपने पति के सम्मान के लिए अब नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी.

जातिवाद का आरोप : संजू झा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है. संजू झा ने बताया कि उनके पति अजय झा लम्बे समय से बीजेपी की सेवा की है. पहले शीर्ष नेताओं ने टिकट देने का वादा किया था, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बताया कि नरपतगंज यादव का सीट है. फारबिसगंज बनिया की सीट है. ऐसे में ब्राम्हण को टिकट नहीं दिया गया. संजू झा ने कहा ऐसे में बाह्मण जाएं तो कहां जाएं?