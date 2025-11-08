ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के बस्तर में NIA की तलाशी, अरनपुर नक्सली हमला और IED विस्फोट मामले में जांच

अरनपुर नक्सली हमला: साल 2023 में अरनपुर नक्सली हमले से जुड़े मामले में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकवादी संगठन के सशस्त्र कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट और घात लगाकर किए गए हमले शामिल थे. यह तलाशी आरसी-07/2024/एनआईए/आरपीआर (अरनपुर आईईडी विस्फोट ) मामले में संदिग्धों/आरोपियों के परिसरों में ली गई.

नई दिल्ली\रायपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में तलाशी अभियान चलाया. एनआईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में 12 स्थानों पर तलाशी की.

अरनपुर में दरभा डिवीजन के नक्सलियों का हमला: अरनपुर नक्सली हमला 26 अप्रैल, 2023 को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेडका गांव में किया गया था. भाकपा (माओवादी) की दरभा डिवीजन कमेटी ने जवानों पर अटैक किया. इस हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे. ड्राइवर की भी मौत हुई थी.

तलाशी अभियान में कई चीजें मिली: शुक्रवार को हुई तलाशी में नकदी, हस्तलिखित पत्र और भाकपा (माओवादी) द्वारा लेवी वसूली से संबंधित रसीद बुक, कई आपत्तिजनक सामग्री मिली. इसके साथ संदिग्धों/आरोपियों के डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए. ये आरोपी इस घातक नरसंहार को अंजाम देने वाले भाकपा माओवादी कार्यकर्ताओं से जुड़े पाए गए. एनआईए इस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसमें अब तक 27 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं.