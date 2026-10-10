सड़क से सदन तक की लड़ाई या सिर्फ जातिगत समीकरण, यूपी कांग्रेस के नए 'आराधना काल' का पूरा विश्लेषण
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:14 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर चल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला है. रामपुर खास से लगातार विधायक और सदन में कांग्रेस की दमदार आवाज रहीं आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह सिर्फ एक पद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नेहरू-गांधी परिवार के सबसे वफादार और नौ बार के रिकॉर्ड विधायक रहे प्रमोद तिवारी की राजनीतिक विरासत की परीक्षा भी है. एक ऐसे समय में जब यूपी में विपक्ष की धुरी समाजवादी पार्टी बनी हुई है, क्या आराधना मिश्रा कांग्रेस के मुरझाए 'हाथ' में नई जान फूंक पाएंगी?
कांग्रेस हाई कमान ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बदलाव किया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाकर तीन बार की लगातार विधायक आराधना मिश्रा "मोना" को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है. "मोना" यूपी कांग्रेस की चौथी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं और अपने परिवार की चौथी कांग्रेसी पीढ़ी भी हैं.
पिता प्रमोद तिवारी के लिए खास है रामपुर सीट : आराधना के परदादा, दादा और पिता भी हमेशा कांग्रेस से ही जुड़े रहे. पिता प्रमोद तिवारी ने जिस रामपुर खास सीट को अपनी कर्मभूमि माना उस जमीन ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया. रामपुर खास विधानसभा सीट प्रमोद तिवारी के लिए हमेशा ही खास रही और उन्होंने इस सीट पर लगातार नौ बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.
पिता ने बेटी को सौंपी सीट : प्रमोद तिवारी ने यह सीट छोड़ी तो अपने बेटी आराधना मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी. रामपुर खास की जनता ने प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को भी सर आंखों पर बिठाया. तीन बार उन्हें लगातार विधायक बनाया. यहीं से वे तीन बार ब्लॉक प्रमुख भी रहीं और जो उनकी पिछली तीन पीढ़ियों ने नहीं कर पाया अब वह आराधना मिश्रा ने कर दिखाया है. सुबे के सबसे बड़े पद कांग्रेस अध्यक्ष का ताज उनके सिर पर सजा है.
पिता ने बनाया जीत का रिकॉर्ड : कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और सदन में उप नेता भी हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमोद तिवारी का कद काफी ऊंचा है. उन्होंने यहां पर जो रिकॉर्ड बनाया है वह अच्छे-अच्छे नेता नहीं बना पाए. नौ बार का एक ही सीट से विधायक होने का मतलब यही है कि उस क्षेत्र की जनता उन्हें कितनी अहमियत देती है.
बेटी के सामने चुनौतियों का पहाड़ : प्रमोद तिवारी ने अपनी बेटी आराधना मिश्रा की सियासत में एंट्री अपने गोल्डन पीरियड में ही करा ली. तीन बार ब्लॉक प्रमुख बनवाने के बाद उन्होंने अपनी ही सीट अपनी बेटी को सौंप दी. प्रमोद तिवारी की बेटी होने के नाते उन्हें शुरुआत से ही राजनीतिक लाभ मिलता रहा. अब जब वे प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं तो उनके सामने कांग्रेस की खस्ता हालत को सुधारने की बड़ी चुनौती होगी.
यूपी में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक : देखा जाए तो यूपी में कांग्रेस की हालत काफी पतली है. पिछला विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस के अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे खराब रहा है. सिर्फ दो सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं. संगठन की बात की जाए तो पार्टी ने लगातार संगठन सृजन अभियान तो चलाया, लेकिन उसका नतीजा अभी तक सिफर ही आया.
ब्राह्मण कार्ड और 2027 का ताना-बाना : उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को अहमियत देकर विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. कांग्रेस पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट वापस पाने की उम्मीद लगा रही है. यूपी में जिस तरह से वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों को लेकर चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व देकर ब्राह्मणों को फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है.
100 सीटों पर ब्राह्मणों का दबबदा : यूपी में लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है. विधानसभा चुनाव में भी अगर गठबंधन जारी रहता है और ब्राह्मण चेहरे के नाम पर ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस की तरफ रुख करता है, तो निश्चित तौर पर यूपी के सियासी समीकरण पूरी तरह से पलट सकते हैं. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य 100 से ज्यादा सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है.
2022 में 40% टिकट महिलाओं को मिला था : कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी साल 2022 में उत्तर प्रदेश की प्रभारी थीं. उन्हीं के कंधों पर यूपी में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी. उस समय प्रियंका ने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" का नारा दिया था. महिला होने के नाते प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को ही दिए थे. हालांकि उनके इस कदम का कोई असर नहीं हुआ. एक महिला को छोड़कर सभी महिलाएं चुनाव हार गईं.
सिर्फ आराधना मिश्रा को मिली जीत : लगभग 160 सीटें महिलाओं के नाम थी, लेकिन जीतीं सिर्फ आराधना मिश्रा "मोना". उन्होंने अपनी पारिवारिक सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी बरकरार रखी. अब कांग्रेस पार्टी ने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" नारे के साथ कदमताल करने वाली आराधना मिश्रा को सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया है. अब अपने हिसाब से आराधना मिश्रा संगठन तैयार करेंगी.
सदन में आराधना ने हमेशा दिखाया दम : उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भले ही सिर्फ दो विधायक जीत पाए हों, लेकिन सदन के अंदर आराधना मिश्रा "मोना" की आवाज लगातार बुलंद रही. नेता विधान मंडल दल होने के नाते उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर जमकर घेरा. अपनी बात पूरे तथ्यों के साथ सदन के पटल पर रखी. कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और किसानों को मुद्दे पर योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहीं.
पूर्व अध्यक्षों में रीता बहुगुणा जोशी ने किया था परचम बुलंद : यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों की बात की जाए तो कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने अपनी रणनीति से कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया. इनमें रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में साल 2009 में हुआ लोकसभा चुनाव अहम था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अपने दम पर 21 सीटें जीत ली थीं. रीता बहुगुणा जोशी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद किया था. प्रदेश अध्यक्ष रहते वह कांग्रेस पार्टी की विधायक बनी थीं. हालांकि 2012 में पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जिसके बाद रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफा भी दे दिया था.
हेमवती नंदन बहुगुणा ने यूपी में कांग्रेस की जीत में निभाई थी भूमिका : हेमवती नंदन बहुगुणा, रीता बहुगुणा जोशी के पिता थे. उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साल 1974 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. केंद्र सरकार ने 1973 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था. फरवरी 1974 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया. यूपी में पार्टी को विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला. 1974 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही.
नारायण दत्त तिवारी ने भी किया था करिश्मा : साल 1985 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी ने किया था. पार्टी ने उस चुनाव में 269 सीटें हासिल की थीं. इस जीत का श्रेय उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे नारायण दत्त तिवारी को दिया गया. ईनाम के तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया. उत्तर प्रदेश के इतिहास में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था.
श्री प्रकाश जायसवाल के समय से गिरता रहा ग्राफ : साल 2000 से लेकर 2022 तक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ग्राफ लगातार डगमगाता ही रहा. पार्टी कभी भी सैकड़े तक नहीं पहुंची. 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश जायसवाल थे. कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें इस चुनाव में जीत पाई थी, जबकि 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 33 सीटें थीं.
सलमान खुर्शीद भी नहीं कर पाए कमाल : साल 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में लड़ा गया था. नवंबर 2004 से लेकर सितंबर 2007 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला. इस दौरान कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई. इसके बाद सितंबर माह में ही रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था.
रीता बहुगुणा जोशी के कार्यकाल में रहा बेहतर प्रदर्शन : कांग्रेस पार्टी ने 2007 में रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया. वह 2012 तक प्रदेश अध्यक्ष रहीं. इस दौरान जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. 21 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए फिर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता. कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिर्फ 28 सीट ही जीत पाई थी. जबकि वोट शेयर लगभग 11.5 प्रतिशत रहा था.
राज बब्बर भी रहे फेल : वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. कांग्रेस ने कुल 105 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया था. सिर्फ सात सीटें ही कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीत पाई थी.
अजय कुमार लल्लू भी असफल साबित हुए : साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लड़ा था. कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार इस उम्मीद के साथ उतारे थे कि काफी संख्या में प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन कांग्रेस को इसके बदले में इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली. पार्टी सिर्फ दो सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई.
हाईकमान ने सोच समझकर लिया फैसला : कांग्रेस पार्टी के नेता चंद्रशेखर मिश्रा का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आराधना मिश्रा बहुत बेहतर करेंगी. हाई कमान का निर्णय काबिले तारीफ है. चुनाव के मौसम में ऐसा निर्णय लिया गया है, तो बहुत सोच समझ कर लिया गया होगा. भारतीय जनता पार्टी में तीन वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहे हैं. जिसमें मुस्लिम यादव और ब्राह्मण शामिल हैं. ऐसी आवाज उठ रही है, यूजीसी जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिसमें ब्राह्मण अपने आप को शायद ठगा महसूस कर रहा था.
ब्राह्मण राम के नाम पर, धर्म के नाम पर बीजेपी को पूरी तरह से अपना घर जैसा समझ बैठा था. उसे ठगा महसूस हुआ है. वह पूरी तरह से निराश है. ऐसे में अगर ब्राह्मण नेतृत्व आया है और हमारी प्रियंका गांधी की आवाज लड़की हूं लड़ सकती हूं की एक नारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, तो हम सारे लोग आश्वस्त हैं. कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रसन्न हैं. मोना मिश्रा के नेतृत्व में हम बहुत बेहतर करेंगे.
- चंद्रशेखर मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता
इस बार ब्राह्मण, दलित और मुसलमान एक साथ होगा : कांग्रेस नेता सोम विकल चिंतामणि ने कहा, मोना मिश्रा का इस समय आना कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है. सबसे अच्छी बात है बहुत साल बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बना है जितना मैं कांग्रेस का इतिहास जानता हूं कि बीडीएम का बल्ला ब्राह्मण, दलित और मुसलमान. यह हमारी कांग्रेस की थाती रही है. इस बार के चुनाव में अगर मोना जी मेहनत करेंगी, हम सब लोग मेहनत करेंगे. सारे कांग्रेसी मिलकर लड़ेंगे तो वह शुभ अवसर दोबारा आने वाला बन रहा है जब ब्राह्मण, दलित और मुसलमान एक साथ खड़ा होगा.
35 साल बाद बदलने जा रहा रूप : अगर ब्राह्मण, दलित और मुसलमान साथ आता है तो हम यह तो नहीं कह सकते कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम ये निश्चित कर सकते हैं कि कांग्रेस का पुनरुत्थान 35 साल बाद सबसे जबरदस्त रूप में होने जा रहा है. 2029 के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. राहुल गांधी की जो मेहनत है वह देश के लिए लड़ रहे हैं. मनुवादी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं. भाजपा की सत्ता मनुवादी सत्ता हूं. इन लोगों ने देश के अंदर जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बंटवारा कर दिया है.
उत्तर प्रदेश में आराधना मिश्रा अध्यक्ष बनी हैं. पूरा ब्राह्मण समाज का उनसे दिल से लगाव है. पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा. निश्चित मानिए दलित समाज शुरुआत से कांग्रेस का रहा है, वह कांग्रेस के साथ आएगा और मुस्लिम कभी बाहर था ही नहीं. यह तो भाजपा है जो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेशी बता रही है. वह हमारे घर का एक हिस्सा है. हम 100% यहां से भाजपा को गिराने जा रहे हैं.
- सोम विकल चिंतामणि, कांग्रेस नेता
ब्राह्मण-दलित का मिलेगा फायदा : कई दशकों से कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाले झंडाबरदार अनोखे लाल तिवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने यह बहुत अच्छा किया है. आराधना मिश्रा मोना को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है. ब्राह्मण समाज से हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा. आराधना मिश्रा ऐसी नेता हैं जो सभी से अच्छे से मिलती हैं. समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो अगर उनके पास मदद के लिए जाता है तो वह सहायता जरूर करती हैं. प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, प्रभारी दलित हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा.
सभी महिलाओं का मिलेगा सपोर्ट : प्रतापगढ़ की रहने वाली सुनीता सिंह पटेल का कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. हम बहुत खुश हैं. महिला के साथ प्रदेश के सभी महिलाएं खड़ी होंगी. हमें इसलिए और अच्छा लग रहा है कि वह मेरे प्रतापगढ़ से ही हैं. वैसे भी कांग्रेस किसी भी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाती तो सभी महिलाएं उसके साथ जरूर खड़ी होतीं. अब आराधना मिश्रा यूपी में कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगी.
इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार :
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह आंतरिक विषय है कि वह किसको किस पद पर जगह देती है. मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, वह बहुत ही मजबूत है. हम लोग मिलकर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है.
इससे कुछ नहीं होने वाला : भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रता सिंह ने कहा, जब चुनाव करीब हो और कोई राजनीतिक दल अपना सेनापति बदल दे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. अभी तक अजय राय को उन्होंने अपना सेनापति बनाकर उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, लेकिन जब लड़ने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सेना का सेनापति ही बदल दिया. आराधना मिश्रा पहले ही विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष हैं. दो ही विधायक हैं एक नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए और एक प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए. इससे क्या होने जा रहा है?
कांग्रेस पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा को बनाना था तो साथ-साथ उन्होंने इमरान मसूद को भी अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया. यह पहली बार हो रहा है कि फुल टाइमर अध्यक्ष कर दिया है, तब भी उसके साथ आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा है. इसका मतलब जिस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की राह पर समाजवादी पार्टी चल वही मुस्लिम परस्त राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है.
-दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता, भाजपा
मोदी का अहंकार यूपी में ही रुका : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कहा, यह बड़ी भ्रामक बात है जो कही जाती है कि संगठन बिखरा हुआ है. पुराने कांग्रेस के लोग हैं, नए कांग्रेस के युवा हैं. महिलाएं हैं कहीं से आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं. ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत थी, गठबंधन की ताकत थी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी का अहंकार था अगर वह कहीं रुका, तो इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर रुका. यही गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उसको रोक दिया. उत्तर प्रदेश के जनादेश ने उसको बैसाखियों पर ला दिया है.
एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू. यह उत्तर प्रदेश की ही देन है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देन है. गठबंधन के साथियों की देन है. कहीं भी हमारा संगठन कमजोर नहीं है. 2022 के पहले जो प्रियंका गांधी ने संगठन पर काम किया था उसका असर हमने 2024 में देखा और 2024 से 2026 तक जो संगठन को मजबूत करने के लिए काम हुआ उसका असर आप 2027 के चुनाव में देखेंगे.
2024 से भी बड़ी जीत हम 2027 में हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे. भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर देख ले जिस तरह से लखनऊ और दिल्ली में जो रस्साकशी चल रही है वह सब को मालूम है. आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और जो उनके घटक दल हैं उन्होंने कभी भी गठबंधन धर्म नहीं निभाया है और न निभा पायेंगे. आज उन्हीं के गठबंधन के साथी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और उनके विधायक उनको छोड़कर चले जा रहे हैं.
वह अपना घर संभाले. कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा. राजनीति में केवल और केवल आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत आपको आगे ले जाती है. मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पिताजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को न्योछावर की. एक नहीं यह मेरी चौथी पीढ़ी है. मैं कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं कि यह बड़ी जिम्मेदारी उसने मेरे कंधों पर दी है.
- आराधना मिश्रा "मोना", प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस
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