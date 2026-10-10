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सड़क से सदन तक की लड़ाई या सिर्फ जातिगत समीकरण, यूपी कांग्रेस के नए 'आराधना काल' का पूरा विश्लेषण

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर चल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला है. रामपुर खास से लगातार विधायक और सदन में कांग्रेस की दमदार आवाज रहीं आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह सिर्फ एक पद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नेहरू-गांधी परिवार के सबसे वफादार और नौ बार के रिकॉर्ड विधायक रहे प्रमोद तिवारी की राजनीतिक विरासत की परीक्षा भी है. एक ऐसे समय में जब यूपी में विपक्ष की धुरी समाजवादी पार्टी बनी हुई है, क्या आराधना मिश्रा कांग्रेस के मुरझाए 'हाथ' में नई जान फूंक पाएंगी?

कांग्रेस हाई कमान ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बदलाव किया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाकर तीन बार की लगातार विधायक आराधना मिश्रा "मोना" को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है. "मोना" यूपी कांग्रेस की चौथी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं और अपने परिवार की चौथी कांग्रेसी पीढ़ी भी हैं.

2027 चुनाव आराधना मिश्रा के लिए चुनौती से कम नहीं. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता प्रमोद तिवारी के लिए खास है रामपुर सीट : आराधना के परदादा, दादा और पिता भी हमेशा कांग्रेस से ही जुड़े रहे. पिता प्रमोद तिवारी ने जिस रामपुर खास सीट को अपनी कर्मभूमि माना उस जमीन ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया. रामपुर खास विधानसभा सीट प्रमोद तिवारी के लिए हमेशा ही खास रही और उन्होंने इस सीट पर लगातार नौ बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

पिता ने बेटी को सौंपी सीट : प्रमोद तिवारी ने यह सीट छोड़ी तो अपने बेटी आराधना मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी. रामपुर खास की जनता ने प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को भी सर आंखों पर बिठाया. तीन बार उन्हें लगातार विधायक बनाया. यहीं से वे तीन बार ब्लॉक प्रमुख भी रहीं और जो उनकी पिछली तीन पीढ़ियों ने नहीं कर पाया अब वह आराधना मिश्रा ने कर दिखाया है. सुबे के सबसे बड़े पद कांग्रेस अध्यक्ष का ताज उनके सिर पर सजा है.

रामपुर खास सीट से प्रमोद तिवारी नौ बार विधायक रहे. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता ने बनाया जीत का रिकॉर्ड : कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और सदन में उप नेता भी हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमोद तिवारी का कद काफी ऊंचा है. उन्होंने यहां पर जो रिकॉर्ड बनाया है वह अच्छे-अच्छे नेता नहीं बना पाए. नौ बार का एक ही सीट से विधायक होने का मतलब यही है कि उस क्षेत्र की जनता उन्हें कितनी अहमियत देती है.

बेटी के सामने चुनौतियों का पहाड़ : प्रमोद तिवारी ने अपनी बेटी आराधना मिश्रा की सियासत में एंट्री अपने गोल्डन पीरियड में ही करा ली. तीन बार ब्लॉक प्रमुख बनवाने के बाद उन्होंने अपनी ही सीट अपनी बेटी को सौंप दी. प्रमोद तिवारी की बेटी होने के नाते उन्हें शुरुआत से ही राजनीतिक लाभ मिलता रहा. अब जब वे प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं तो उनके सामने कांग्रेस की खस्ता हालत को सुधारने की बड़ी चुनौती होगी.

प्रमोद तिवारी ने अपनी विरासत बेटी को सौंपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक : देखा जाए तो यूपी में कांग्रेस की हालत काफी पतली है. पिछला विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस के अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे खराब रहा है. सिर्फ दो सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं. संगठन की बात की जाए तो पार्टी ने लगातार संगठन सृजन अभियान तो चलाया, लेकिन उसका नतीजा अभी तक सिफर ही आया.

ब्राह्मण कार्ड और 2027 का ताना-बाना : उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को अहमियत देकर विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. कांग्रेस पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट वापस पाने की उम्मीद लगा रही है. यूपी में जिस तरह से वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों को लेकर चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व देकर ब्राह्मणों को फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है.

यूपी में 1989 से अब तक कांग्रेस अध्यक्ष. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में 1989 से अब तक कांग्रेस अध्यक्ष. (Photo Credit; ETV Bharat)

100 सीटों पर ब्राह्मणों का दबबदा : यूपी में लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है. विधानसभा चुनाव में भी अगर गठबंधन जारी रहता है और ब्राह्मण चेहरे के नाम पर ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस की तरफ रुख करता है, तो निश्चित तौर पर यूपी के सियासी समीकरण पूरी तरह से पलट सकते हैं. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य 100 से ज्यादा सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है.

2022 में 40% टिकट महिलाओं को मिला था : कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी साल 2022 में उत्तर प्रदेश की प्रभारी थीं. उन्हीं के कंधों पर यूपी में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी. उस समय प्रियंका ने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" का नारा दिया था. महिला होने के नाते प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को ही दिए थे. हालांकि उनके इस कदम का कोई असर नहीं हुआ. एक महिला को छोड़कर सभी महिलाएं चुनाव हार गईं.

पिछली 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यूपी में प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिर्फ आराधना मिश्रा को मिली जीत : लगभग 160 सीटें महिलाओं के नाम थी, लेकिन जीतीं सिर्फ आराधना मिश्रा "मोना". उन्होंने अपनी पारिवारिक सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी बरकरार रखी. अब कांग्रेस पार्टी ने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" नारे के साथ कदमताल करने वाली आराधना मिश्रा को सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया है. अब अपने हिसाब से आराधना मिश्रा संगठन तैयार करेंगी.

सदन में आराधना ने हमेशा दिखाया दम : उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भले ही सिर्फ दो विधायक जीत पाए हों, लेकिन सदन के अंदर आराधना मिश्रा "मोना" की आवाज लगातार बुलंद रही. नेता विधान मंडल दल होने के नाते उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर जमकर घेरा. अपनी बात पूरे तथ्यों के साथ सदन के पटल पर रखी. कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और किसानों को मुद्दे पर योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहीं.

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व अध्यक्षों में रीता बहुगुणा जोशी ने किया था परचम बुलंद : यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों की बात की जाए तो कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने अपनी रणनीति से कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया. इनमें रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में साल 2009 में हुआ लोकसभा चुनाव अहम था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अपने दम पर 21 सीटें जीत ली थीं. रीता बहुगुणा जोशी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद किया था. प्रदेश अध्यक्ष रहते वह कांग्रेस पार्टी की विधायक बनी थीं. हालांकि 2012 में पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जिसके बाद रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफा भी दे दिया था.

हेमवती नंदन बहुगुणा ने यूपी में कांग्रेस की जीत में निभाई थी भूमिका : हेमवती नंदन बहुगुणा, रीता बहुगुणा जोशी के पिता थे. उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साल 1974 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. केंद्र सरकार ने 1973 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था. फरवरी 1974 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया. यूपी में पार्टी को विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला. 1974 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही.

जानिए कब-कब महिलाओं को मिली यूपी की कमान. (Photo Credit; ETV Bharat)

नारायण दत्त तिवारी ने भी किया था करिश्मा : साल 1985 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी ने किया था. पार्टी ने उस चुनाव में 269 सीटें हासिल की थीं. इस जीत का श्रेय उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे नारायण दत्त तिवारी को दिया गया. ईनाम के तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया. उत्तर प्रदेश के इतिहास में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था.

श्री प्रकाश जायसवाल के समय से गिरता रहा ग्राफ : साल 2000 से लेकर 2022 तक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ग्राफ लगातार डगमगाता ही रहा. पार्टी कभी भी सैकड़े तक नहीं पहुंची. 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश जायसवाल थे. कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें इस चुनाव में जीत पाई थी, जबकि 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 33 सीटें थीं.

जानिए कौन सी महिला प्रदेश अध्यक्ष रहीं सफल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सलमान खुर्शीद भी नहीं कर पाए कमाल : साल 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में लड़ा गया था. नवंबर 2004 से लेकर सितंबर 2007 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला. इस दौरान कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई. इसके बाद सितंबर माह में ही रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था.

रीता बहुगुणा जोशी के कार्यकाल में रहा बेहतर प्रदर्शन : कांग्रेस पार्टी ने 2007 में रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया. वह 2012 तक प्रदेश अध्यक्ष रहीं. इस दौरान जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. 21 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए फिर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता. कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिर्फ 28 सीट ही जीत पाई थी. जबकि वोट शेयर लगभग 11.5 प्रतिशत रहा था.