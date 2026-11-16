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योगी सरकार की ब्रांडिंग पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- "जनता के पैसे से हो रहा प्रचार"

योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक के विमोचन पर प्रतिक्रिया: कहा- सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने योगी सरकार की ब्रांडिंग को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूरे होने पर प्रदेश सरकार और भाजपा की ओर से कॉफी टेबल बुक के विमोचन कार्यक्रम पर सवाल उठाए. आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से सरकार अपनी छवि चमकाने में जुटी है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि होती तो उसे विज्ञापनों के जरिए अपनी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती.

जनता के पैसे से सरकार की ब्रांडिंग करने का आरोप: आराधना मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं कर पाई है. यही वजह है कि अब सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘योगी की पाती’ के तहत हर दिन किसानों, युवाओं, महिलाओं और गोवंश जैसे मुद्दों पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, इन विज्ञापनों के जरिए सरकार अपनी छवि चमकाने और जनता के सामने अपनी उपलब्धियों की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है.

किसान खाद-बीज के लिए परेशान, युवा बेरोजगारी से जूझ रहे: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों में किसानों की बात तो कर रही है, लेकिन हकीकत में किसान खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं. युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. वहीं, गौशालाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है और चारे व दवाइयों की कमी के कारण गोवंश की मौतें हो रही हैं. समस्याएं दूर करने के बजाय प्रचार में जुटी सरकार: आराधना मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गोवंश से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. इसके बावजूद सरकार इनका समाधान करने के बजाय जनता के पैसे से अपनी ब्रांडिंग करने में जुटी है. उन्होंने इसे प्रदेश की गरीब जनता के साथ धोखा और छलावा बताया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का प्रचार जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है और यह लोगों के साथ क्रूर मजाक है.