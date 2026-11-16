योगी सरकार की ब्रांडिंग पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- "जनता के पैसे से हो रहा प्रचार"
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने सरकार पर जनता के पैसों से ब्रांडिंग करने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने योगी सरकार की ब्रांडिंग को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूरे होने पर प्रदेश सरकार और भाजपा की ओर से कॉफी टेबल बुक के विमोचन कार्यक्रम पर सवाल उठाए. आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से सरकार अपनी छवि चमकाने में जुटी है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि होती तो उसे विज्ञापनों के जरिए अपनी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती.
जनता के पैसे से सरकार की ब्रांडिंग करने का आरोप: आराधना मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं कर पाई है. यही वजह है कि अब सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘योगी की पाती’ के तहत हर दिन किसानों, युवाओं, महिलाओं और गोवंश जैसे मुद्दों पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, इन विज्ञापनों के जरिए सरकार अपनी छवि चमकाने और जनता के सामने अपनी उपलब्धियों की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है.
किसान खाद-बीज के लिए परेशान, युवा बेरोजगारी से जूझ रहे: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों में किसानों की बात तो कर रही है, लेकिन हकीकत में किसान खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं. युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. वहीं, गौशालाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है और चारे व दवाइयों की कमी के कारण गोवंश की मौतें हो रही हैं.
समस्याएं दूर करने के बजाय प्रचार में जुटी सरकार: आराधना मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गोवंश से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. इसके बावजूद सरकार इनका समाधान करने के बजाय जनता के पैसे से अपनी ब्रांडिंग करने में जुटी है. उन्होंने इसे प्रदेश की गरीब जनता के साथ धोखा और छलावा बताया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का प्रचार जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है और यह लोगों के साथ क्रूर मजाक है.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को दी शुभकामनाएं: योगी सरकार पर निशाना साधने के साथ ही आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रदेश और देश के सभी पत्रकारों, संपादकों, छायाकारों, डिजिटल कैमरामैन और मीडिया जगत के अन्य साथियों को हार्दिक बधाई दी. अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. मीडिया समाज को जागरूक करने, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सरकार व प्रशासन की जवाबदेही तय करने का काम करता है.
स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की ताकत: आराधना मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और आधारशिला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर की चुनौतियों के बावजूद पत्रकार जिस प्रतिबद्धता, साहस और सच्चाई के साथ आम जनता की आवाज उठा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी की पक्षधर रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मीडिया जगत अपने गौरवशाली मूल्यों और नैतिक मानदंडों को बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अपना योगदान देता रहेगा.
पत्रकारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. उन्होंने पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों से अपने पेशे के मूल्यों और जिम्मेदारियों को बनाए रखने की अपील की. साथ ही उन्होंने सभी पत्रकारों के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति की कामना की. आराधना मिश्रा ने उम्मीद जताई कि मीडिया आगे भी आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाता रहेगा.
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