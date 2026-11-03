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भाजपा के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा पर बिफरीं मोना

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भाजपा की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में निकाली जाने वाली लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा पर तंज कसा है.

उन्होंने कहा कि इससे वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि ‘‘चोरी करने वाले को जब लोग दौड़ाते हैं तो वह चोर-चोर चिल्लाता है. भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है."

उन्होंने कहा कि इण्डिया गठबन्धन की ‘‘वोट बचाओ-देश बचाओ’’ महारैली की ऐतिहासिक सफलता से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है. वह अब इस तरह की पद यात्राओं का कार्यक्रम करके असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जिसे प्रदेश की जागरूक जनता बखूबी समझ रही है. भाजपा की यह पदयात्रा सिर्फ जनता को गुमराह करने और अपनी विफलताओं को छिपाने का एक राजनीतिक स्टंट है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कोने- कोने से जिस प्रकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटी और आम जनता का जनसमर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि इस महारैली ने भाजपा की नींव हिलाकर रख दी है.