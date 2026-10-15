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आराधना मिश्रा ने की मनरेगा कार्यों, हाजिरी और भुगतान की व्यापक और पारदर्शी जांच कराने की मांग

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा. कहा कि पहले चंदा चोरी, फिर चढ़ावा चोरी, फिर वोट चोरी और अब गरीब मज़दूरों की मजदूरी की चोरी.

प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि कानून बनाकर ग्रामीण गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया था, जिससे मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिले. पलायन रुके और ग्रामीण विकास को गति मिले, लेकिन आज इस योजना की मूल भावना और मजदूरों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि आठ जुलाई 2025 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र में क्लोन एप, फर्जी और डुप्लीकेट तस्वीरें, गलत लोकेशन, ट्रैकिंग बिना कार्य, मजदूरी भुगतान और बारिश के दौरान हाजिरी दर्ज किए जाने जैसी अनियमिताओं पर चिंता जताई गई थी. इसके बाद 12 राज्यों में निगरानी टीमें भेजी गईं. उत्तर प्रदेश के अयोध्या, संभल, रामपुर, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, चंदौली और जालौन सहित नौ जिलों की जांच का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया कि अयोध्या में भारी बारिश के दौरान 1224 मजदूरों की हाजिरी कैसे दर्ज हुई?