आराधना मिश्रा ने की मनरेगा कार्यों, हाजिरी और भुगतान की व्यापक और पारदर्शी जांच कराने की मांग
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, मज़दूरी भुगतान में अनियमितताओं और पंचायत चुनाव पर भाजपा सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:24 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा. कहा कि पहले चंदा चोरी, फिर चढ़ावा चोरी, फिर वोट चोरी और अब गरीब मज़दूरों की मजदूरी की चोरी.
प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि कानून बनाकर ग्रामीण गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया था, जिससे मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिले. पलायन रुके और ग्रामीण विकास को गति मिले, लेकिन आज इस योजना की मूल भावना और मजदूरों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आठ जुलाई 2025 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र में क्लोन एप, फर्जी और डुप्लीकेट तस्वीरें, गलत लोकेशन, ट्रैकिंग बिना कार्य, मजदूरी भुगतान और बारिश के दौरान हाजिरी दर्ज किए जाने जैसी अनियमिताओं पर चिंता जताई गई थी. इसके बाद 12 राज्यों में निगरानी टीमें भेजी गईं.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या, संभल, रामपुर, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, चंदौली और जालौन सहित नौ जिलों की जांच का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया कि अयोध्या में भारी बारिश के दौरान 1224 मजदूरों की हाजिरी कैसे दर्ज हुई?
उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल किया कि जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? कथित क्लोन ऐप पर फर्जी एपीके फाइलों की जांच क्यों नहीं कराई गई? अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद क्या कार्रवाई हुई और केंद्र सरकार के निर्देशों का प्रदेश के सभी जिलों में कितना अनुपालन हुआ?
उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकासखंड और ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यो, हाजिरी और भुगतान की व्यापक और पारदर्शी जांच कराई जाए. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. सरकार पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करे. यह जनता की गाढ़ी कमाई का धन है और गरीब मजदूरों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता हमें बर्दाश्त नहीं है.
उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. कहा कि पंचायती लोकतंत्र और ग्रामीण विकास की बुनियाद हैं. समय पर पंचायत चुनाव कराना सरकार का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है. चुनाव में देरी को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और न्यायालय के निर्देशानुसार तीन माह के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव कराने की मांग की.