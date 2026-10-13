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महंगाई को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा केंद्र पर हमला, बोली- कीमतें कम करने में मोदी सरकार असफल

महंगाई को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने महंगाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. देश और यूपी की जनता के जेब पर डाका डाला है. रसोई में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, मज़दूरों और नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं. जनता के सामने सवाल है कि जब भोजन, शिक्षा, परिवहन और घरेलू ज़रूरतों का ख़र्च बढ़ रहा है, तो परिवार कैसे चलाएं?

महंगाई से जनता त्रस्त

आराधना मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 12 अक्टूबर को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत और खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत रही. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 8.06 प्रतिशत दर्ज की गई, वहीं उत्तर प्रदेश में खुदरा महंगाई दर 6.08 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 5.54 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत अंक अधिक है. प्रदेश में ग्रामीण महंगाई 6.71 प्रतिशत रही. आंकड़े बयां कर रहे बदहाली की तस्वीर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये आंकड़े आम परिवारों की मौजूदा आर्थिक बदहाली की कहानी ख़ुद बयान कर रहे हैं. महंगाई का असर सिर्फ़ बाज़ार में ख़रीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परिवारों की बचत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को भी प्रभावित करता है. MoSPI की रिपोर्ट में अखिल भारतीय स्तर पर सितंबर की सालाना वस्तुवार महंगाई के आंकड़े चिंताजनक हैं. प्याज निकाल रहा आंसू प्याज़ की मंहगाई दर 108.09 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त में यह 48.78 प्रतिशत थी. अदरक की महंगाई 62.85 प्रतिशत और लहसुन की 54.62 प्रतिशत दर्ज की गई. नींबू की महंगाई दर भी बढ़कर 36.41 प्रतिशत हो गई. इन आंकड़ों का अर्थ है कि संबंधित वस्तुओं के औसत मूल्य पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में कितने बढ़े हैं. आवश्यक खाद्य पदार्थों में इतनी ऊंची सालाना महंगाई घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करती है.



महंगाई के प्रमुख आंकड़े