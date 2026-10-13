महंगाई को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा केंद्र पर हमला, बोली- कीमतें कम करने में मोदी सरकार असफल
देश में खाद्य महंगाई 7.74%, यूपी में खुदरा महंगाई 6.08%, प्याज के दामों में सालाना 108.09% की बढ़ोतरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:21 PM IST
लखनऊ: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने महंगाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. देश और यूपी की जनता के जेब पर डाका डाला है. रसोई में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, मज़दूरों और नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं. जनता के सामने सवाल है कि जब भोजन, शिक्षा, परिवहन और घरेलू ज़रूरतों का ख़र्च बढ़ रहा है, तो परिवार कैसे चलाएं?
महंगाई से जनता त्रस्त
आराधना मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 12 अक्टूबर को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत और खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत रही. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 8.06 प्रतिशत दर्ज की गई, वहीं उत्तर प्रदेश में खुदरा महंगाई दर 6.08 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 5.54 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत अंक अधिक है. प्रदेश में ग्रामीण महंगाई 6.71 प्रतिशत रही.
#WATCH | दिल्ली | उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा, "...सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो आंकड़ा जारी हुआ है, वो स्पष्ट कहता है कि पिछले 23 महीने में सबसे बड़ी महंगाई का सामना देश कर रहा है। देश इस आंकड़े पर विश्वास करे या उस पर विश्वास करे जो उनका मंत्रालय प्रस्तुत करता है? महंगाई के नियंत्रण पर पूरी तरह से भाजपा असफल हो चुकी है। आज पूरे देश में, महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ी चुनौती है... महंगाई के नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पूरी तरह से मोदी सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2026
आंकड़े बयां कर रहे बदहाली की तस्वीर
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये आंकड़े आम परिवारों की मौजूदा आर्थिक बदहाली की कहानी ख़ुद बयान कर रहे हैं. महंगाई का असर सिर्फ़ बाज़ार में ख़रीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परिवारों की बचत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को भी प्रभावित करता है. MoSPI की रिपोर्ट में अखिल भारतीय स्तर पर सितंबर की सालाना वस्तुवार महंगाई के आंकड़े चिंताजनक हैं.
प्याज निकाल रहा आंसू
प्याज़ की मंहगाई दर 108.09 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त में यह 48.78 प्रतिशत थी. अदरक की महंगाई 62.85 प्रतिशत और लहसुन की 54.62 प्रतिशत दर्ज की गई. नींबू की महंगाई दर भी बढ़कर 36.41 प्रतिशत हो गई. इन आंकड़ों का अर्थ है कि संबंधित वस्तुओं के औसत मूल्य पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में कितने बढ़े हैं. आवश्यक खाद्य पदार्थों में इतनी ऊंची सालाना महंगाई घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करती है.
महंगाई के प्रमुख आंकड़े
देश की खुदरा महंगाई दर: 5.54 प्रतिशत
देश की खाद्य महंगाई दर: 7.74 प्रतिशत
देश में ग्रामीण खाद्य महंगाई: 8.06 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश की खुदरा महंगाई दर: 6.08 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खुदरा महंगाई: 6.71 प्रतिशत
प्याज़ की अखिल भारतीय सालाना महंगाई: 108.09 प्रतिशत.
अदरक की अखिल भारतीय सालाना महंगाई: 62.85 प्रतिशत.
लहसुन की अखिल भारतीय सालाना महंगाई: 54.62 प्रतिशत.
नींबू की अखिल भारतीय सालाना महंगाई: 36.41 प्रतिशत
ग्रामीण परिवारों पर दोहरा दबाव
कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को घरेलू ख़र्च के साथ खेती की लागत, खाद, बीज, डीज़ल, बिजली और बच्चों की शिक्षा पर भी ख़र्च करना पड़ता है. ऐसे में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डालती है.
महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे
किसानों, खेतिहर मज़दूरों, दिहाड़ी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आय में अनिश्चितता के बीच आवश्यक वस्तुओं का ख़र्च बढ़ना गंभीर समस्या है. महंगाई के कारण परिवारों को कई बार अपनी दूसरी ज़रूरतों पर ख़र्च कम करना पड़ता है. आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन केवल विकास के दावों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन पर उनके प्रभाव से होना चाहिए.
जनता को यह जानने का अधिकार है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने तथा कम आय वाले परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?
खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर रखी जाए निगरानी
कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और कीमतों की नियमित निगरानी की जाए, जमाखोरी और कालाबाज़ारी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और महंगाई से प्रभावित गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए ठोस राहत सुनिश्चित की जाए. महंगाई का सवाल हर घर की थाली, हर परिवार की बचत और हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन से जुड़ा है.
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