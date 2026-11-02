ETV Bharat / state

बिहार में ये तो गजब हो गया! ट्रेन की सीटें ही कर दी गईं गायब, DRM ने दिए जांच के आदेश

आरा-पटना मेमू ट्रेन में सीटें गायब ( ETV Bharat )

पटना: रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं के विस्तार, ट्रेनों के आधुनिकीकरण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रहा है, लेकिन दानापुर रेल मंडल की आरा-पटना मेमू पैसेंजर ट्रेन की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. ट्रेन संख्या 63214 की कई बोगियों में यात्रियों के बैठने के लिए लगी सीटें गायब हैं.

कहां गईं ट्रेन की सीटें?