बिहार में ये तो गजब हो गया! ट्रेन की सीटें ही कर दी गईं गायब, DRM ने दिए जांच के आदेश
बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामना आया. यहां ट्रेन में सीट गायब मिली. मामला ट्रेन संख्या 63214 का है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST
पटना: रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं के विस्तार, ट्रेनों के आधुनिकीकरण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रहा है, लेकिन दानापुर रेल मंडल की आरा-पटना मेमू पैसेंजर ट्रेन की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. ट्रेन संख्या 63214 की कई बोगियों में यात्रियों के बैठने के लिए लगी सीटें गायब हैं.
कहां गईं ट्रेन की सीटें?
कहीं सीटों का सिर्फ ढांचा बचा है तो कहीं सीटें टूटी हुई हैं. इसके बावजूद ट्रेन का परिचालन जारी है. ऐसे में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
यात्रियों की बढ़ी परेशानी
आरा से पटना के बीच चलने वाली इस मेमू ट्रेन से रोजाना बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी, कारोबारी और आम यात्री सफर करते हैं. यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में पहले से ही भीड़ और देरी की समस्या रहती है. ऐसे में जब बोगियों में बैठने के लिए सीटें ही नहीं मिलतीं, तो सफर और मुश्किल हो जाता है.
रोजाना सफर करने वाले यात्री ने बताई परेशानी
यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है. ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्री दुर्गेश कुमार का कहना है कि रेलवे इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है. यात्रियों को आने-जाने के साथ बैठने में भी काफी दिक्कत होती है.
"कई बोगियों में सीटें टूटी हुई हैं तो कई जगह सीटें पूरी तरह गायब हैं. यात्री पूरा किराया देते हैं, लेकिन उन्हें बैठने तक की उचित सुविधा नहीं मिल पाती है. शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता है. पिछले दो दिनों से मैं ट्रेन में सीटों की यह बदहाल स्थिति देख रहा हूं."- दुर्गेश कुमार, यात्री
रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा पर सवाल
इस मामले ने रेलवे की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर ट्रेन की बोगियों से सीटें गायब कैसे हो गईं? यदि सीटों की चोरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे के यार्ड और रखरखाव स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं?
रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार आरपीएफ और जीआरपी आखिर क्या कर रही हैं? जब रेलवे की बोगियों में लगी सीटें ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है. आखिर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली?
DRM ने मानी लापरवाही, जांच के आदेश
मामले को लेकर जब दानापुर मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने ट्रेन में सीटों की ऐसी स्थिति को गलत और लापरवाही माना. DRM ने मामले की जांच कराने और जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया. उन्होंने संबंधित बोगी को हटाने की बात भी कही. वहीं, रेलवे के सीपीआरओ ने भी जल्द ही इस समस्या को सुधारने की बात कही है.
"ऐसा लगता है कि यह हमारे किसी स्टाफ की लापरवाही का मामला है. उसे ठीक किया जाएगा. बिना देखें ऐसे यात्रियों को अलाव नहीं किया जाना चाहिए. इसको देखा जा रहा है."- विनोद कुमार, रेल प्रबंधक, दानापुर मंडल
जवाबदेही तय करना भी जरूरी
हालांकि रेलवे की ओर से सीटें ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अगर सीटें चोरी हुई हैं तो इसकी जांच कर दोषियों की पहचान और कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सिर्फ गायब सीटों को दोबारा लगा देना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. जरूरी है कि यार्ड में निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और आरपीएफ-जीआरपी की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए.
फिलहाल यात्रियों को इंतजार है कि DRM के आदेश के बाद ट्रेन की बोगियों में सीटें कब तक दुरुस्त होती हैं. साथ ही यह भी देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस मामले में सिर्फ मरम्मत तक सीमित रहता है या रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करता है.
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