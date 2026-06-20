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'भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं मर्डर है..' आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने उठाए पुलिस पर सवाल

आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर को संदिग्ध बताते हुए न्यायिक जांच, मुआवजा और कार्रवाई की मांग की.

भारत भूषण के परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे सांसद
भारत भूषण के परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे सांसद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 2:35 PM IST

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भोजपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भारत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मामले को संदिग्ध बताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है.

परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे सांसद : शुक्रवार को सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में भाकपा माले का एक प्रतिनिधिमंडल बिलौटी गांव पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना से जुड़ी जानकारी ली और परिवार का पक्ष सुना.

सुदामा प्रसाद, माले सांसद (ETV Bharat)

उठाए मुठभेड़ पर सवाल : इसके बाद आरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा कि उपलब्ध वीडियो और प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह मामला फर्जी एनकाउंटर जैसा प्रतीत होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को चारों ओर से घेरकर गोली मारी गई.

'गिरफ्तारी और एनकाउंटर के बीच विरोधाभास' : सांसद ने मुख्यमंत्री के बयान पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यदि भारत भूषण तिवारी को पहले गिरफ्तार कर मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया गया था, तो बाद में उसके एनकाउंटर की बात सामने आने पर कई सवाल खड़े होते हैं. उनके अनुसार, मामले में मौजूद कथित विरोधाभासों की निष्पक्ष जांच जरूरी है.

वीडियो फुटेज को बताया अहम : सुदामा प्रसाद ने दावा किया कि घटना से जुड़े वीडियो फुटेज मौजूद हैं, जिनसे कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं. उन्होंने कहा कि यदि ये वीडियो सार्वजनिक नहीं होते तो मामले को मुठभेड़ बताकर दबाने की कोशिश की जा सकती थी.

विस्थापितों के मुद्दे से जुड़े होने का दावा : सांसद के अनुसार, भारत भूषण तिवारी बक्सर जिले के जवनियां क्षेत्र के विस्थापितों के मुद्दों को लेकर सक्रिय था. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक के आत्मसमर्पण करने के बाद भी उस पर गोली चलाई गई. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

एनकाउंटर संस्कृति पर भी उठाया सवाल : सांसद ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए.

न्यायिक जांच और मुआवजे की मांग : सुदामा प्रसाद ने मामले की जांच किसी वर्तमान सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग की. साथ ही, घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की.

''यह एनकाउंटर नहीं, मर्डर है. किसी नौजवान को चारों तरफ से घेरकर मारना एनकाउंटर नहीं हो सकता. दोषियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए.''- सुदामा प्रसाद, माले सांसद

जांच से सामने आएगी सच्चाई : सांसद ने कहा कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच से ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

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