ETV Bharat / state

यूपी में पहली बार अत्याधुनिक एआर-वीआर डोम की सुविधा, उन्नाव के पक्षी अभ्यारण्य में रात का नजारा भी देख सकेंगे पर्यटक

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों को जंगल का वर्चुअल अनुभव प्राप्त होगा.

शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव (Photo credit: पर्यटन विभाग)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय महत्व रखने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव में पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक एआर-वीआर डोम की सुविधा जल्द उपलब्ध होने वाली है. उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की ओर से यहां पर लगभग 2.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य के ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर पहली बार पर्यटकों को जंगल का वर्चुअल अनुभव प्राप्त होगा.




मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'लखनऊ से करीब 43 किलोमीटर दूर, कानपुर हाईवे स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य प्रमुख रामसर साइट है. पक्षी प्रेमियों, प्रकृति को करीब से अनुभव करने वालों और शहरी भाग-दौड़ से दूर शांत वातावरण की तलाश में जुटे पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण है. शांत, हरे-भरे प्राकृतिक वातावरण में स्थित यह सेंचुरी सप्ताहांत पर्यटन (वीकेंड टूरिज्म) के लिए बेहतरीन गंतव्य है.'

सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की भारी आमद : सर्दियों में यहां स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की भारी आमद होती है. उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की ओर से यहां एआर-वीआर डोम के साथ-साथ कई अन्य सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है, जिनमें रिसेप्शन, टिकट, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, फूड एवं ओडीओपी कियोस्क, लैंडस्केपिंग एवं साइट डेवलपमेंट, पौधरोपण, बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज आदि शामिल हैं.

एआर-वीआर डोम की विशेषता : एआर-वीआर डोम एक विशिष्ट प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकी है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि इसमें जंगल के किसी भी समय की सीन क्रिएट की जा सकती है. सुबह, देर शाम या रात के जंगल का दृश्य, जो अक्सर हम नहीं देख पाते हैं, वह हम इस अत्याधुनिक सुविधा के माध्यम से देख सकते हैं. डोम में बैठने के बाद आप चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं.

क्यूरेटेड टूर से बढ़ रही पहचान : शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं को साकार करने के लिए बोर्ड सक्रिय है. इसी क्रम में लखनऊ के विविध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए क्यूरेटेड टूर कराए जा रहे हैं. इस उद्देश्य से इज माय ट्रिप के साथ एमओयू किया गया है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है, जो बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है. हमारा लक्ष्य है कि यहां आने वाले पर्यटक अद्वितीय और यादगार अनुभव लेकर लौटें. इसी दिशा में सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है.'


यह भी पढ़ें : मंत्री जयवीर सिंह बोले- संभल का 141 साल पुराना मनोकामना मंदिर बनेगा धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र

TAGGED:

ECO TOURISUM
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य
AR VR DOME FACILITY
AR VR DOME FACILITY IN UP
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.