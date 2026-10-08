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गोरखपुर में स्थापित होगा एक्वा पार्क और फिशरीज कॉलेज; चिन्हित की गई 35 एकड़ जमीन

गोरखपुर में स्थापित होगा एक्वा पार्क और फिशरीज कॉलेज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करता गोरखपुर अब मत्स्य उत्पादन और इसके अध्ययन के क्षेत्र का भी बड़ा केंद्र बनेगा. योगी सरकार प्राकृतिक जलीय संपदा से समृद्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश को 'नीली क्रांति' का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का कदम बढ़ा चुकी है. इसी क्रम में गोरखपुर में 35 एकड़ में एक्वा पार्क और फिशरीज कॉलेज खोला जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, गोरखपुर को मत्स्य उत्पादन, उच्च वैज्ञानिक शोध, विशिष्ट अकादमिक शिक्षा और संगठित विपणन के एक एकीकृत अंतर-क्षेत्रीय हब के रूप में इस केंद्र को विकसित करने को लेकर प्लान किया जा रहा है.

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विश्वस्तरीय फिशरीज कॉलेज, इंटरनेशनल फिश रिसर्च सेंटर और अत्याधुनिक एक्वा पार्क एवं मॉडल फिश मंडी की स्थापना की रूपरेखा तय हो गई है. यह केंद्र गोरखपुर-वाराणसी रूट पर निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बगल में ताल कंदला में बनाया जाएगा. मत्स्य विभाग के उप निदेशक बृजेश कुमार ने बताया कि पूर्वांचल में पारंपरिक मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक और उद्यम का रूप देने के लिए पूर्णकालिक मत्स्य महाविद्यालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसके अब धरातल पर उतारने के लिए लगभग सभी औपचारिकता पूरी कर ली है. फिशरीज कॉलेज खोलने के लिए प्रशासन ने ताल नदौर क्षेत्र में 35 एकड़ भूमि चिह्नित की है. प्रस्तावित फिशरीज कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मत्स्य विज्ञान के लिए बीएफएससी/एमएफएससी, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन, आहार व पोषण तथा फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित होंगे. इससे स्थानीय युवाओं के लिए वैज्ञानिक मत्स्य पालन में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ हीं पूर्वांचल के मत्स्य पालकों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिल सकेगा. फिशरीज कॉलेज के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप दिया जा चुका है. गोरखपुर में मत्स्य विकास को लेकर प्रदेश कैबिनेट, अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था ‘वर्ल्ड फिश’ के साथ तीन वर्षीय समझौते को पहले ही हरी झंडी दिखा चुकी है. इसके तहत गोरखपुर के छपिया स्थित सरकारी हैचरी को अत्याधुनिक ब्रीडर हैचरी व इंटरनेशनल फिश रिसर्च सेंटर के रूप में रूपांतरित किया जाना है.