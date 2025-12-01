प्रदेश के 12 शहरों में बिगड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, भिवाड़ी रेड तो जयपुर ऑरेंज जोन में आया, जानें अपने इलाके का AQI
प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता में भी असर दिख रहा है.
जयपुर : राजस्थान में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है. प्रदेश के कुल 12 शहर खराब वायु गुणवत्ता वाले ऑरेंज जोन में पहुंच गए हैं, जबकि भिवाड़ी रेड जोन में बना हुआ है. सोमवार सुबह एक बार फिर हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती नजर आई. सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक भिवाड़ी के वसुंधरा नगर यूआईटी सेंटर पर AQI 324 दर्ज किया गया, यानी एक बार फिर यह शहर रेड जोन में आ गया, जबकि भिवाड़ी का ही एक और सेंटर, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक AQI 263 दर्ज किया गया और यह ऑरेंज जोन में रहा.
प्रदूषण के हालत चिंताजनक : हवा की गुणवत्ता के लिहाज से प्रदेश के कई शहरों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. जिन क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता ऑरेंज जॉन के मुताबिक रही, उनमें बीकानेर में आज सुबह 208 अंक AQI पर दर्ज हुआ. बूंदी भी ऑरेंज जोन में रहा और यहां AQI 255 दर्ज हुआ, तो भीलवाड़ा में यह 212 पर रहा. चूरू में भी हवा खराब रही और यहां 207 AQI दर्ज किया गया. कोटा धान मंडी क्षेत्र में आज सुबह AQI 282 रहा. किसी शहर के दो और सेंटर नयापुरा और श्रीनाथपुरम भी ऑरेंज जोन में रहे. सीकर भी ऑरेंज जोन में रहा और यहां 238 अंक AQI दर्ज हुआ, जबकि झालावाड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 पर दर्ज किया गया. टोंक में AQI 242 रहा, वहीं श्री गंगानगर में 246 AQI रिकॉर्ड किया गया. लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है.
राजधानी के इन सेंटर्स पर ऑरेंज जोन : प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति राजधानी समेत प्रमुख शहरों में चिंताजनक दिख रही है. जयपुर भी हवा की गुणवत्ता के लिहाज से सोमवार सुबह ऑरेंज जोन में रहा. यहां अलग-अलग सेंटर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में फैल रहे खतरे को दर्शा रहा था. सुबह 8:00 बजे आदर्श नगर केंद्र पर 223 AQI दर्ज हुआ, जबकि मानसरोवर में 280 AQI रहा, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में AQI 240 पर था. शास्त्री नगर क्षेत्र में यह 258 पर दर्ज किया गया. राजधानी में हवा की यह स्थिति गंभीर हालत को दर्शा रही है.
इन उपाय से सुधारे हवा की सेहत : लगातार बिगड़ती हवा की सेहत को लेकर अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से भी सुझाव आ रहे हैं. विभाग ने एक्स पर लिखा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरल कदम अपनाकर बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है. स्वच्छ ईंधन का उपयोग, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना और कचरे के जिम्मेदार प्रबंधन जैसी आदतें प्रदूषण को काफी हद तक घटा सकती हैं. जब मानव समुदाय मिलकर सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाते हैं, तो हवा स्वच्छ होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों के छोटे-छोटे प्रयास भी वातावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और यही जागरूकता भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.
इस तरह से समझे हवा की गुणवत्ता को : राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) में अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार हवा की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को दिखाया गया है. यदि आपके शहर में 101–200 के बीच AQI है, तो यह येलो मॉडरेट कैटेगरी का माना जाता है, जिसमें फेफड़ों, दमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. 201–300 की श्रेणी खराब मानी जाती है, इस ऑरेंज कैटेगरी में लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकतर लोगों को सांस संबंधी असुविधा होती है. 301–400 का स्तर वेरी पुअर यानी रेड जोन वाला है, जिसमें लगातार एक्सपोजर से श्वसन रोग बढ़ने का खतरा रहता है. डार्क रेड जोन यानी 401–500 की सीवियर श्रेणी में प्रदूषण बेहद खतरनाक हो जाता है, जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करता है और पहले से बीमार व्यक्तियों की स्थिति को गंभीर रूप से बिगाड़ सकता है.