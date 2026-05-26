Delhi-NCR में फिर खतरनाक हुआ प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 300 के पार, लोनी में 417 दर्ज
बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
Published : May 26, 2026 at 11:51 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आमतौर पर सर्दियों में खराब हवा के लिए चर्चा में रहने वाला एनसीआर इस बार भीषण गर्मी के बीच प्रदूषण की मार झेल रहा है. आलम यह है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा है,
Delhi NCR AQI Today
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो 26 मई 2026 को सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304, गाजियाबाद का 327, ग्रेटर नोएडा का 384 और नोएडा का 289 दर्ज किया गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स को 301 से 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है. लंबे समय तक खुली हवा में रहने पर श्वास संबंधी रोग "respiratory illness" की संभावना काफी बढ़ जाती है.
दिल्ली के 25 इलाकों में AQI 300 के पार
सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में कुल 45 इलाकों में एक्टिव AQI स्टेशन है. आज राजधानी के 25 से अधिक इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है.
लोनी में AQI 417 दर्ज
गाजियाबाद में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं. गाजियाबाद के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है जबकि लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है जोकि 417 है.
नोएडा-ग्रेटर में AQI 350 पार
हालात नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी ठीक नहीं है. ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क तीन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 और नॉलेज पार्क 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 दर्ज किया गया है. जबकि नोएडा में सेक्टर 116 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 है, जबकि सेक्टर 125 का 309 सेक्टर 62 का 305 और सेक्टर 1 का 376 दर्ज किया गया है.
कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर ने लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है. आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता शुरू होता था लेकिन अब गर्मी के मौसम में ही प्रदूषण कहर बरपा रहा है. विशेषज्ञों को मानना है कि यदि हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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