'रेड अलर्ट' पर पटना, हवा हुई दमघोंटू, AQI 334 पहुंचा
पटना में आजकल लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. वजह है AQI के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है. पढ़ें खबर.
Published : December 9, 2025 at 1:37 PM IST
पटना : ठंड बढ़ते ही पटना की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के हालिया आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि राजधानी के लोग एक अदृश्य खतरे के बीच सांस ले रहे हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार सुबह 7 बजे की रिपोर्ट में पटना एयरपोर्ट क्षेत्र के पास AQI 334 दर्ज किया गया, जिसे सबसे खतरनाक श्रेणी यानी रेड अलर्ट माना जाता है.
कई हिस्सों में हालात बिगड़े : पटना में प्रदूषण केवल एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है. शहर के लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में प्रदूषित हवा का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इको पार्क के पास AQI 164 पाया गया, जो येलो अलर्ट श्रेणी में आता है और हल्की खराब हवा को दर्शाता है.
इनकम टैक्स चौराहा और गांधी मैदान क्षेत्र में क्रमश: 217 और 216 AQI मापा गया, जो ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में शामिल है, यानी हवा बहुत खराब है. इसके अलावा सगुना मोड़-दानापुर इलाके का हाल इस बार और चिंताजनक रहा, जहां AQI 249 तक पहुंच गया. यह स्तर उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो रोजाना इस रूट पर यात्रा करते हैं या खुले में काम करते हैं.
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन सक्रिय : पटना नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई कदम तेज कर दिए हैं. नगर आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार, शहर की प्रमुख सड़कों पर तीन शिफ्ट में स्प्रिंकलर वाहनों द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि हवा में उठने वाले धूल-कण नियंत्रित रह सकें.
''निर्माण साइटों पर ग्रीन कवर और नेट कवरेज लागू किया गया है. निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है कि कहीं भी निर्माण सामग्री से उड़ने वाली धूल आसपास के वातावरण को दूषित न करे. उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है.''- यशपाल मीणा, आयुक्त, पटना नगर निगम
बिहार के कई जिलों में घुटन : राजधानी के पड़ोसी जिलों की हवा भी सुरक्षित नहीं है. भोजपुर के आरा में AQI 295, सारण के छपरा में 293 और बिहार शरीफ में 276 दर्ज हुआ है, जो प्रदूषण के बेहद खराब स्तर को दर्शाते हैं. भागलपुर, मुंगेर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में भी AQI 240 से 260 के बीच रहा. गया और अररिया भी 'ऑरेंज अलर्ट' की गिरफ्त में हैं. इससे पता चलता है कि बिहार का बड़ा हिस्सा इस समय गंभीर प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है.
सेहत पर बढ़ रहा खतरा : पटना के प्रमुख श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. दिवाकर तेजस्वी का कहना है कि ऐसी स्थिति में लोग जितना हो सके बाहर निकलने से बचें. उन्होंने बताया कि हवा में बढ़ते सूक्ष्म कण (PM2.5) फेफड़ों में गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचाते हैं. इससे खांसी, सांस फूलना, सीने में भारीपन, आंखों में जलन और गले में खराश जैसे लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं.
''ठंड के मौसम में आमतौर पर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को पहले ही परेशानी झेलनी पड़ती है. ऊपर से प्रदूषण का यह स्तर उनकी दिक्कतों को दोगुना कर रहा है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, अस्थमा और हृदय रोगियों को सावधान रहने की जरूरत है.''- डॉ. दिवाकर तेजस्वी, श्वसन रोग विशेषज्ञ
कैसे बचें इस जहरीली हवा से? : डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के अनुसार जिन्हें सांस की तकलीफ है वह इस समय सुबह-शाम वॉक, रनिंग या कसरत को घर के अंदर शिफ्ट करना ही बेहतर है. खराब AQI वाले इलाकों में बाहर जाते समय N95 या बेहतर फिल्टर वाले मास्क का इस्तेमाल जरूरी है. इसके अलावा बच्चों को धूल-धुएं वाले स्थान पर ना ले जाएं. अधिक पानी पिएं और खाने में पौष्टिक आहार लें. इसके अलावा अस्थमा के मरीज अपनी दवाइयां और इनहेलर हमेशा अपने पास रखें.
