'रेड अलर्ट' पर पटना, हवा हुई दमघोंटू, AQI 334 पहुंचा

पटना में एक्यूआई लेवल ( ETV Bharat )

पटना : ठंड बढ़ते ही पटना की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के हालिया आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि राजधानी के लोग एक अदृश्य खतरे के बीच सांस ले रहे हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार सुबह 7 बजे की रिपोर्ट में पटना एयरपोर्ट क्षेत्र के पास AQI 334 दर्ज किया गया, जिसे सबसे खतरनाक श्रेणी यानी रेड अलर्ट माना जाता है. कई हिस्सों में हालात बिगड़े : पटना में प्रदूषण केवल एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है. शहर के लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में प्रदूषित हवा का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इको पार्क के पास AQI 164 पाया गया, जो येलो अलर्ट श्रेणी में आता है और हल्की खराब हवा को दर्शाता है. इनकम टैक्स चौराहा और गांधी मैदान क्षेत्र में क्रमश: 217 और 216 AQI मापा गया, जो ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में शामिल है, यानी हवा बहुत खराब है. इसके अलावा सगुना मोड़-दानापुर इलाके का हाल इस बार और चिंताजनक रहा, जहां AQI 249 तक पहुंच गया. यह स्तर उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो रोजाना इस रूट पर यात्रा करते हैं या खुले में काम करते हैं. पटना में AQI लेवल (ETV Bharat) प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन सक्रिय : पटना नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई कदम तेज कर दिए हैं. नगर आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार, शहर की प्रमुख सड़कों पर तीन शिफ्ट में स्प्रिंकलर वाहनों द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि हवा में उठने वाले धूल-कण नियंत्रित रह सकें. ''निर्माण साइटों पर ग्रीन कवर और नेट कवरेज लागू किया गया है. निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है कि कहीं भी निर्माण सामग्री से उड़ने वाली धूल आसपास के वातावरण को दूषित न करे. उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है.''- यशपाल मीणा, आयुक्त, पटना नगर निगम