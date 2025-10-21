ETV Bharat / state

दिवाली के बाद फिर बिगड़ी NCR की आबोहवा, अलवर में AQI पहुंचा 235, सड़कों पर पानी का छिड़काव

दिवाली के अगले दिन ही अलवर में एक्यूआई 235 पहुंच गया है.

दिवाली के बाद फिर बिगड़ी एनसीआर की आबोहवा
दिवाली के बाद फिर बिगड़ी एनसीआर की आबोहवा (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 5:23 PM IST

4 Min Read
अलवर : दिवाली के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की वायु गुणवत्ता पर संकट मंडराने लगा है. त्योहार की रात हुई आतिशबाजी और आस पास के प्रदेशों में पराली जलाने की घटनाओं ने एनसीआर की हवा को प्रदूषित करना शुरू कर दिया है. मंगलवार को राजस्थान के अलवर जिले में एक्यूआई 235 तक पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली व एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार जा चुका है.

दिवाली के बाद हवा में घुला प्रदूषण का जहर : दिवाली त्योहार के बाद ही एनसीआर के कई शहरों की आबोहवा खराब होने लगी, जिससे एक्यूआई अलवर में 235, भिवाड़ी में 361, दिल्ली में 352, गुरुग्राम में 352 पर पहुंच गया. दिवाली से पहले अलवर व एनसीआर में आबोहवा में प्रदूषण का स्तर राहत भरा था, लेकिन इस बार एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई. इस कारण जिले में खूब आतिशबाजी हुई.

अलवर की आबोहवा हुई खराब : राजस्थान के अलवर जिले में मंगलवार को एक्यूआई 235 रिकॉर्ड किया गया. यह स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में आता है, जिसमें सांस के रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ जाता है. सामान्यतः 0-50 एक्यूआई को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम और 201-300 को खराब श्रेणी में गिना जाता है. पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध का मानना है कि दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी, परिवहन से निकला धुआं और उत्तर भारत के कुछ राज्यों मै पराली जलाने की घटनाएं प्रदूषण के मुख्य कारण हैं. साथ ही, तापमान में गिरावट और हवाओं की गति धीमी पड़ने से प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो जाते हैं.

शहर में कराया पानी का छिड़काव
शहर में कराया पानी का छिड़काव (ETV Bharat Alwar)

अलवर में पहले ही लागू ग्रेप-2 : राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने एनसीआर में ग्रेप की पाबंदियां पहले ही लागू कर दी गई हैं. वहीं, भिवाड़ी में ग्रेप टू की पाबंदियां लागू हो गई हैं. इसके साथ ही अलवर व दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर ग्रेप का चरण 2 पहले ही लागू कर दिया गया था. इसके तहत कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं. इनमें निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक, डीजल जेनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध, सड़कों की यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव, खुले में कूड़ा और कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश शामिल हैं.

शहर में कराया पानी का छिड़काव : फिजिशियन डॉ. केके शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि वायु गुणवत्ता और बिगड़ती है तो लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर अस्थमा, हृदय रोग और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति घातक हो सकती है. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र नरूका ने बताया कि शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर नगर निगम की ओर से एंटी स्मॉग गन व टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. यह कार्य निगम की ओर से जारी रहेगा, जिससे अलवर शहर में प्रदूषण का स्तर कम रहे.

