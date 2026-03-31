अप्रैल की शुरुआत अद्भुत खगोलीय घटना के साथ, पिंक मून का होगा दीदार
यह एक पूर्णतः प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाशित रूप में दिखाई देता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 8:07 PM IST
गोरखपुर: यह अप्रैल फूल बनाने की नहीं सच बात है कि अप्रैल माह की शुरुआत यानी पहली तारीख को आसमान में दिखने वाला चंद्रमा" पिक" नजर आएगा. इस दौरान यह बेहद ही आकर्षक होगा.
वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि अप्रैल 2026 की शुरुआत एक शानदार खगोलीय घटना से हो रही है, जब आकाश में “पिंक मून” (Pink Moon) दिखाई देगा. यह अप्रैल महीने का पूर्ण चंद्रमा होगा, जिसे दुनिया भर के खगोलप्रेमी बड़े उत्साह से देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि यह एक पूर्णतः प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाशित रूप में दिखाई देता है.
क्या होता है पिंक मून?
खगोलविद ने बताया कि “पिंक मून” वास्तव में कोई अलग प्रकार का चंद्रमा नहीं है, बल्कि यह अप्रैल महीने की पूर्णिमा (Full Moon) को दिया गया पारंपरिक नाम है. यह हर साल अप्रैल में होने वाली पूर्णिमा है और इसका रंग सामान्यतः सफेद या हल्का पीला ही होता है.
“पिंक” नाम सिर्फ सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक रूप से यह वही Full Moon (पूर्ण चंद्र) है जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है.
उन्होंने बताया कि यह नाम अमेरिका में खिलने वाले गुलाबी फूल (Phlox) से लिया गया है. यह फूल अप्रैल में खिलता है, इसलिए इस पूर्णिमा को ( पिंक मून) “Pink Moon” कहा गया, लेकिन चंद्रमा वास्तव में गुलाबी नहीं दिखता है. यह नाम प्रकृति के मौसमी बदलाव को दर्शाता है, न कि चंद्रमा के रंग को.”
कब है, भारत में पिंक मून 2026 का समय ?
खगोलविद ने बताया कि इसे देखने का सबसे अच्छा समय 1 अप्रैल की रात और 2 अप्रैल की भोर ( सुबह ) तक है. यह खगोलीय वसंत ऋतु की पहली पूर्णिमा, जिसे पिंक मून कहते हैं, लेकिन इसका चरम समय 2 अप्रैल 2026 सुबह 7:42 बजे (IST) घटित होगा. उस दौरान भारत में दिन का समय होगा, यह वह उच्च समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से 100% चमक ( illuminated) पर होता है. कुछ यूं कहें कि 2026 में भारत में 'पिंक मून' (अप्रैल की पूर्णिमा) 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को दिखाई देगा. यह 1 अप्रैल को शाम को उदित होगा और सबसे अच्छा दृश्य 2 अप्रैल की भोर (सुबह) तक बना रहेगा.
कब और कैसे देखें पिंक मून?
खगोलविद ने बताया कि अच्छी तरह से देखने के लिए आपको किसी साफ स्वच्छ अंधेरी वाली जगहों से किसी भी खुले स्थान (छत/मैदान) से पूर्व दिशा (शाम) और पश्चिम दिशा भोर (सुबह) में देखें. साथ ही इसको बिना किसी दूरबीन के आसानी से ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप/ दूरबीन वगैरह है, तब आप चंद्रमा के कुछ छोटे एवम् बड़े क्रेटर्स (गड्ढों) को भी साफ-साफ देख सकते हैं, जो अपने आप में रोमांचकारी अनुभव देता है.
पूर्णिमा कैसे होती है?
खगोलविद ने बताया कि पूर्णिमा तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में आ जाते हैं. पृथ्वी बीच में होती है और सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा का पूरा प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है, इस स्थिति को खगोल विज्ञान में ( “alignment”) या (syzygy) सिजिगी कहा जाता है, तकनीकी खगोलीय वैज्ञानिक रूप से पूर्ण चंद्र (Full Moon ) एक क्षण (moment) होता है, जिसे चरम समय कहा जाता है. लेकिन आकाश में साधारण आंखों से देखने पर किसी को भी चंद्रमा 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक भी लगभग पूरा गोल दिखता है. साधारण भाषा में कुछ यूं कहें कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों दिन शानदार चंद्र दृश्य मिलेगा. इस पूर्णिमा ( पिंक मून) के दौरान चंद्रमा का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 12.6 होगा और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 393,594.5 किलोमीटर होगी.