करौली दंगे के मास्टरमाइंड के अवैध होटल पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात

करौली : करौली में 2 अप्रैल 2022 को हुए दंगे के मास्टरमाइंड अमीउद्दीन खान की अवैध होटल पर मंगलवार सुबह से ही भजनलाल सरकार ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने कानून और सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों का भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है. साथ शहर के मुख्य चौराहे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. दो जेसीबी मशीन एक एलएनटी से होटल को तोड़ा जा रहा है.

यह कहना है अधिकारियों का : करौली नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने बताया कि बिल्डिंग की जांच की गई तो अवैध निर्माण मिला. इसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने दो पट्टों को निरस्त कर दिया और अब अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की ओर से कानून मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. नगर परिषद आयुक्त की ओर से अवैध बिल्डिंग को धवस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से अवैध बिल्डिंग को धवस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने शहर के विभिन्न मार्गों पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया है.