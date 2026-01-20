करौली दंगे के मास्टरमाइंड के अवैध होटल पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात
आरोपी अमीनुद्दीन खान की अवैध बिल्डिंग होटल के पट्टा को नगर परिषद ने पूर्व में निरस्त कर दिया था.
Published : January 20, 2026 at 2:47 PM IST
करौली : करौली में 2 अप्रैल 2022 को हुए दंगे के मास्टरमाइंड अमीउद्दीन खान की अवैध होटल पर मंगलवार सुबह से ही भजनलाल सरकार ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने कानून और सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों का भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है. साथ शहर के मुख्य चौराहे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. दो जेसीबी मशीन एक एलएनटी से होटल को तोड़ा जा रहा है.
यह कहना है अधिकारियों का : करौली नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने बताया कि बिल्डिंग की जांच की गई तो अवैध निर्माण मिला. इसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने दो पट्टों को निरस्त कर दिया और अब अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की ओर से कानून मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. नगर परिषद आयुक्त की ओर से अवैध बिल्डिंग को धवस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से अवैध बिल्डिंग को धवस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने शहर के विभिन्न मार्गों पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया है.
पूर्व सभापति का बेटा है मास्टरमाइंड : पूर्व सभापति रशीदा खातून के बेटे अमीनुद्दीन खान के अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर चलाया है. आरोपी अमीनुद्दीन खान की अवैध बिल्डिंग होटल के पट्टा को नगर परिषद ने पूर्व में निरस्त कर दिया था. करौली शहर के अम्बेडकर सर्किल भट्टा पर स्थित अवैध बिल्डिंग को लेकर कई दिनों से सामाजिक संगठन विरोध जता रहे थे. हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी और भाजपा नेता अशोक पाठक ने बताया कि इस भूमि पर अवैध होटल भवन का निर्माण किया था. करौली दंगे का मास्टरमाइंड सट्टा किंग अमीउद्दीन खान करौली की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है.
मौके पर एडीएम हेमराज परिडवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना, करौली डीएसपी अनुज शुभम, हिण्डौन डीएसपी मुनेश कुमार, कुड़गांव थानाधिकारी मंजू फौजदार, करौली कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम सहित भारी पुलिस का बल तैनात है. खुद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मौके पर नजर बनाए हुए हैं.