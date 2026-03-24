झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली, नियुक्त होंगे चिकित्सक से लेकर पारा मेडिकल स्टाफ
झारखंड में करीब 10 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.
Published : March 24, 2026 at 8:13 PM IST
रांचीः झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढाने के उद्देश्य से जल्द ही करीब 10 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी, जिसमें चिकित्सक भी शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कदम बढाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को 1246 चिकित्सकों की नियमित बहाली के लिए अधियाचना भेज दी है जल्द ही इस संबंध में जेपीएससी द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा.
इसकी घोषणा आज मंगलवार को नामकुम के आईपीएच में आयोजित संविदा आधारित चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की. मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर की जा रही है जिसके तहत चिकित्सक से लेकर पारा मेडिकल स्टाफ तक की करीब 10 हजार नियुक्तियां जल्द ही की जाएगी.
इस मौके पर संविदा पर चयनित 76 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया. स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि जेपीएससी के माध्यम से होनेवाले करीब 1250 चिकित्सकों की नियमित बहाली में मेडिकल ऑफिसर के 297 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 189, असिस्टेंट प्रोफेसर सुपरस्पेशलिटी के 97 और विशेषज्ञ चिकित्सक के 660 पद होंगे. उन्होंने संविदा पर नियुक्त हो रहे चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को इसमें भी मौका मिलेगा.
विश्व यक्ष्मा दिवस पर विशेष अभियान की शुरुआत
नामकुम के आईपीएच सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्व यक्ष्मा दिवस पर टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए 100 दिनों का विशेष अभियान की शुरुआत की गई. इस मौके पर अभियान निदेशक शशिप्रकाश झा ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए खास है क्योंकि जब हम टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं ऐसे में संविदा पर नियुक्त हो रहे 76 चिकित्सक भी अपनी भूमिका निभाएंगे.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को कुल 422 अनुबंध आधारित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का पद स्वीकृत किया गया है. जिसमें वर्तमान में कुल 192 राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हैं. इसी तरह भारत सरकार से स्वीकृत 264 अनुबंध आधारित चिकित्सा पदाधिकारी में वर्तमान समय में 149 चिकित्सा पदाधिकारी अनुबंध पर कार्यरत हैं.
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