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झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली, नियुक्त होंगे चिकित्सक से लेकर पारा मेडिकल स्टाफ

रांचीः झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढाने के उद्देश्य से जल्द ही करीब 10 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी, जिसमें चिकित्सक भी शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कदम बढाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को 1246 चिकित्सकों की नियमित बहाली के लिए अधियाचना भेज दी है जल्द ही इस संबंध में जेपीएससी द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा.

इसकी घोषणा आज मंगलवार को नामकुम के आईपीएच में आयोजित संविदा आधारित चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की. मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर की जा रही है जिसके तहत चिकित्सक से लेकर पारा मेडिकल स्टाफ तक की करीब 10 हजार नियुक्तियां जल्द ही की जाएगी.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

इस मौके पर संविदा पर चयनित 76 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया. स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि जेपीएससी के माध्यम से होनेवाले करीब 1250 चिकित्सकों की नियमित बहाली में मेडिकल ऑफिसर के 297 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 189, असिस्टेंट प्रोफेसर सुपरस्पेशलिटी के 97 और विशेषज्ञ चिकित्सक के 660 पद होंगे. उन्होंने संविदा पर नियुक्त हो रहे चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को इसमें भी मौका मिलेगा.