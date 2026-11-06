धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई धनवर्षा! रांची सहित राज्य भर में करीब 5000 करोड़ का कारोबार होने के आसार

धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई धनवर्षा! रांची सहित राज्य भर में करीब 5000 करोड़ का कारोबार होने के आसार
इस धनतेरस रांची सहित राज्य भर में करीब 5000 करोड़ का कारोबार होने के आसार हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 11:59 PM IST
रांचीः धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची सहित अन्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देर शाम तक बनी रही. इस दौरान लोगों ने जमकर खरीददारी की.
शुक्रवार दोपहर बाद से ही राजधानी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और शाम होते होते जाम की स्थिति बन गई. अपर बाजार से लेकर रांची के मुख्य सड़कों पर स्थित दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ता रहा.नजारा ऐसा कि सर्राफा बाजार से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर धनतेरस पर झुमता रहा.
रांची जिला सोना-चांदी बिक्रेता संघ के उपाध्यक्ष संतोष सोनी कहते हैं कि इस बार लोगों ने सोना चांदी की जमकर खरीदारी करते नजर आए हैं. उन्होंने कहा कि रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार अकेले सर्राफा बाजार से होने की उम्मीद है.
धनतेरस पर लोगों ने सोना-चांदी के बिस्किट से लेकर चांदी का सिक्का, छोटे आभूषण की खरीददारी की है. लोगों का मूड धनतेरस पर इस बहाने निवेश करने को लेकर दिखा. यही वजह है कि चांदी का 10ग्राम सिक्का 2100 में बिका और पुराना विक्टोरिया सिक्का 2700 रुपये का होने के बाबजूद डिमांड बनी रही. इसी तरह सोना का डेढ ग्राम बिस्किट 1.5 लाख में बिक रहा था.
झाड़ू से लेकर चार पहिया गाड़ी तक लोगों ने खरीदी
धनतेरस के मौके पर लोगों ने झाड़ू से लेकर चार पहिया गाड़ी तक की खरीदारी की. इस मौके पर टीवी के बिग स्क्रीन का क्रेज बना रहा और लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध टीवी की खरीदारी करते दिखे. धनतेरस पर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री होता दिखा. पहले से बुक कराए लोगों ने स्कूटी की डिलीवरी लेने के लिए शो रूम में आते दिखे.
ऑटोमोबाइल में सबसे महंगी गाड़ियों का भी धनतेरस पर क्रेज दिखा. 35 लाख की सुपर बाइक से लेकर 2.1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू एक्स 6 भी रांची में बिका. संभावना व्यक्त की जा रही है कि कर और टू व्हीलर सेक्टर में करीब 300 करोड़ का व्यापार रांची में हुआ है पहले से 5000 से अधिक नए दोपहिया और करीब 2000 चार पहिया गाड़ी की बुकिंग हो चुकी थी.
इसके अलावा रियल सेक्टर से लेकर फर्नीचर होम अप्लायंसेज एवं अन्य सेक्टर में जमकर कारोबार होता हुआ दिखा. रांची के हरमू बाजार में देर शाम तक लोग पारंपरिक रूप से झाड़ू से लेकर पीतल के बर्तन की खरीदारी करते नजर आए जिस वजह से मुख्य सड़क पर काफी देर तक कतारें लगी रहीं.
इसे भी पढ़ें- SPECIAL: ग्राहकों के लिए गुलजार हुआ बाजार! कारोबारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद
इसे भी पढ़ें- दीपावली और धनतेरस पर सुरक्षा के लिए स्पेशल टीम का गठन, बाजार क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती
इसे भी पढ़ें- मंईयां सम्मान योजना: धनतेरस से पहले रांची की 3.94 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 98.50 करोड़ रुपये