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धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई धनवर्षा! रांची सहित राज्य भर में करीब 5000 करोड़ का कारोबार होने के आसार

रांची धनतेरस बाजार ( ETV Bharat )

रांचीः धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची सहित अन्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देर शाम तक बनी रही. इस दौरान लोगों ने जमकर खरीददारी की.

शुक्रवार दोपहर बाद से ही राजधानी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और शाम होते होते जाम की स्थिति बन गई. अपर बाजार से लेकर रांची के मुख्य सड़कों पर स्थित दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ता रहा.नजारा ऐसा कि सर्राफा बाजार से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर धनतेरस पर झुमता रहा.