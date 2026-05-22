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केकड़ी: सवामणी में दूषित भोजन से खाने से करीब 50 लोग हुए बीमार, इलाज जारी

केकड़ी के कणोज गांव में सवामणी कार्यक्रम के दौरान दूषित भोजन से लोग बीमार हो गए. घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया.

अस्पताल में भर्ती बच्चे
अस्पताल में भर्ती फूड प्वाइजनिंग के शिकार लोग (ETV Bharat Kekri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 7:10 PM IST

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केकड़ी: सिटी थाना इलाके के कणोज गांव में आयोजित सवामणी कार्यक्रम के दौरान भोजन ग्रहण करने के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए. फूड प्वाइजनिंग की वजह से लगभग 50 से 60 लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार कणोज निवासी देवेंद्र सिंह के यहां सवामणी का कार्यक्रम चल रहा था. ग्रामीणों और मेहमानों ने उत्साहपूर्वक प्रसादी ग्रहण की, लेकिन भोजन करने के कुछ ही देर बाद देवेंद्र सिंह को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई. परिवार व ग्रामीणों ने इसे कार्यक्रम की तैयारी की थकान और तेज गर्मी का असर मान लिया. हालांकि, कुछ ही समय बाद एक-एक कर कई लोगों को उल्टी, दस्त, जी घबराने और पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

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इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती: देखते-ही-देखते बीमारों की संख्या दर्जनों तक पहुंच गई, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी बीमारों को वाहनों से पास के जूनिया चिकित्सालय और केकड़ी चिकित्सालय पहुंचाया. मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए कई लोगों का इलाज स्थानीय निजी क्लीनिकों पर भी किया गया.

गंभीर लोगों को किया रेफर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया की प्रभारी डॉ. मानसी मालावत ने बताया कि केंद्र पर 27 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से 5-6 की हालत नाजुक होने पर केकड़ी रेफर कर दिया गया. देर शाम बाकी मरीजों को छुट्टी दे दी गई. डॉ. मालावत ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है. फिलहाल सभी मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है.

फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए लोग: देवेंद्र सिंह (40 वर्ष), देवासी (12 वर्ष), शिवानी (17 वर्ष), कृष्णा (20 वर्ष), रीना गौतम (35 वर्ष), हनुमान सिंह (60 वर्ष), राजकुमार (70 वर्ष), भंवर कंवर (62 वर्ष), पायल कंवर (19 वर्ष), शायर सिंह (40 वर्ष), कुमकुम (40 वर्ष), नैवेद्या (5 वर्ष), विष्णु कंवर (36 वर्ष), अजीत सिंह (35 वर्ष), राघवेंद्र सिंह (7 वर्ष), अंशु सिंह (7 वर्ष) सहित अनेक ग्रामीणों का इलाज केकड़ी चिकित्सालय व प्राइवेट क्लीनिकों पर चल रहा है.

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