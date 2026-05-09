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2008 में शुरू हुई शहरी जलापूर्ति योजना, अब भी हजारों घरों तक नहीं पहुंचा नल का जल, कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या

दुमका में शहरी जलापूर्ति योजना 2008 में शुरू हुई थी. मगर इसके बावजूद शहर के लगभग चार हजार घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा.

WATER SHORTAGE IN DUMKA
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 1:40 PM IST

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दुमकाः शहर में पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए वर्ष 2008 में शहरी जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी. लोगों में आस जगी कि अब घर-घर पाइप लाइन से पानी मिलेगा और जल की समस्या का समाधान होगा. लेकिन 18 साल बीत जाने के बाद भी लगभग 4000 (चार हजार) घरों तक पानी नहीं पहुंचा है. इसके साथ ही शहर के कई ऐसे इलाके हैं, जहां पानी का कनेक्शन तो पहुंचा लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से लोगों को सप्ताह में दो-तीन दिन नाममात्र का पानी मुहैया कराया जा रहा है. जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने सरकार से इस समाधान की मांग की है.

मयूराक्षी नदी से पानी की होती है सप्लाई

लोगों को स्वच्छ जल घर-घर तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2008 में शहरी जलापूर्ति योजना का काम पूरा हुआ था. इसके तहत बास्कीचक गांव स्थित मयूराक्षी नदी में इंटेक वेल का निर्माण किया गया. नदी के पानी को साफ करने के लिए कुरुवा गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया. 2008 में इस योजना की लागत लगभग 60 करोड़ रुपए थी. वहां से दुमका शहर के घर-घर तक पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ. आज इस योजना के 18 साल बीत चुके हैं. इसके बावजूद शहरी क्षेत्र के 11390 घरों में से 7462 घरों में ही पानी का कनेक्शन पहुंचा है. जबकि 3928 घर इससे वंचित हैं.

स्थानीय और उपायुक्त के बयान (Etv Bharat)

खास बात यह भी है कि शहर का कुछ इलाके जैसे शिवपहाड़, रसिकपुर, लीची बगान इलाके में पाइप लाइन तो बिछाई गई, पर वहां तक पानी की जो सप्लाई है वह सही ढंग से नहीं हो पा रही है. इसकी वजह कहीं तकनीकी खामी है या फिर पाइपलाइन बिछाने में की गई लापरवाही या फिर ऊपरी इलाका (अपर लैंड ) का होना है. अब वजह जो भी हो, जिन इलाकों में पानी नहीं जा रहा है, वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लोगों ने बताया कि खरीद कर लाते हैं पानी

कॉलेज से स्टेशन जाने वाले रोड में रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी अरुण सिन्हा ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने वालों ने हमारे एरिया में सही ढंग से पाइप लगायी ही नहीं. ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मुख्य सड़क से अपने घर तक लगभग 15 हजार रुपये खर्च कर पानी लाने का प्रयास किया लेकिन उससे भी सप्ताह में तीन-चार दिन ही नाममात्र का पानी पहुंचता है.

वर्तमान में मुझे प्रतिदिन पानी खरीद कर जीवन चलाना पड़ रहा है. वहीं दुमका के शिवपहाड़ इलाके के एक व्यवसायी संजय ने बताया कि हमारे यहां पानी की गंभीर समस्या है और जल खरीद कर जीवन चलाना पड़ रहा है.

क्या कहते हैं नगर परिषद के अधिकारी

इस पूरे मामले में जब दुमका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी शीतांशु खालको से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि शहर के कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या है पर इसके लिए विभागीय स्तर से समाधान का प्रयास किया जा रहा है.

पूरे जिले के चापाकल की स्थिति पर एक नजर

दुमका की छोटी-छोटी नदियां और तालाब गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं. ऐसे में पानी के लिए लोग चापाकल पर आश्रित होते हैं. पूरे जिले भर में लगभग 25 हजार चापाकल हैं. इस वर्ष गर्मी शुरू होने के पहले तक 25 हजार चापाकलों में साढ़े छह हजार चापाकल खराब थे, जिला प्रशासन ने इसके लिए शिकायत केंद्र का निर्माण कराया और उसमें खराब चापाकल की सूचना देने की व्यवस्था की गई. जो काफी कारगर साबित हुई.

जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि चापाकल ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है और वर्तमान में लगभग एक हजार चापाकल ही खराब बचे हैं. लोगों को सही ढंग से पानी उपलब्ध कराना जिला प्रशासन का दायित्व है. जिस पर काम किया जा रहा है.

प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता

कुल मिलाकर कहें तो दुमका के जिन इलाकों में पानी की समस्या है वहां पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को परेशानी से उबारा जा सके.

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