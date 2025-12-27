ETV Bharat / state

जंगलों की दुश्मन नहीं सरकार! विकास के नाम पर कटे पेड़ों की भी होती क्षतिपूर्ति, जानिए कैसे

देहरादून: आम जनता के मन में एक धारणा बनी हुई है कि विकास के नाम पर जंगलों का विनाश किया जा रहा है. दूसरे शब्दों में कहे तो सड़क के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. किसी सड़क को बनाने पर पहले हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है. पेड़ को काटने से पहले उसे बचाने का प्रयास किया जाता है. यदि पेड़ काटे भी जाते है तो उसकी भरपाई भी की जाती है. आज हम उसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे.

100 हेक्टेयर जंगलात की भूमि पर बनी सड़कें: विकास के लिए विनाश, यह सरकार के प्रति जनता की आम धारणा है. इस धारणा से हिमालय राज्य उत्तराखंड सबसे ज्यादा ग्रसित है. क्योंकि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में करीब 100 किलोमीटर सड़कें नई बनाई गई और उनके लिए हजारों पेड़ काटे गए. करीब 100 हेक्टेयर जंगलात की भूमि पर सड़कों का निर्माण किया गया. ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्य में लोगों की धारणा बन चुकी है कि यहां पर जंगलों को खत्म कर विकास की गाथा लिखी जा रही है. पर्यावरणविद् खुद सरकार पर इस तरह के आरोप लगाते रहे है.

क्या सच में ही उत्तराखंड में सड़कों के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है. पर्यावरण यानी जंगलों को बचाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती हैं. इसका सच जानने के लिए ईटीवी भारत ने लोक निर्माण विभाग और उन एजेंसी के अधिकारियों से बात की, जिन्हें प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है. यानी जो सड़कों और अन्य प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति देते है.

अधिकारियों का पक्ष: उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे बताते हैं कि जब भी कोई नई सड़क बनती है और उसमें पेड़ काटने की बात आती है तो सबसे ज्यादा दुख उन्हें होता है. क्योंकि उनकी भी पेड़-पौधों और पर्यावरण के प्रति वही भावनाएं हैं, जो और लोगों की है.

सचिव पंकज पांडे का कहना है कि अक्सर लोगों को यहीं कहते सुना जाता है कि सड़कों के लिए PWD पेड़ काटने पर उतारू रहता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने सड़क निर्माण और उसके लिए किए जाने वाले होमवर्क के बारे में विस्तार से बताया. सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सड़क निर्माण के दौरान PWD की पहली कोशिश यहीं होती है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. इसको लेकर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया.

गंगोत्री हाईवे पर PWD ने कटने से बचाए 1000 पेड़: सचिव PWD पंकज पांडे ने बताया कि जब किसी सड़क का प्रस्ताव पास होता है और उसका एलाइनमेंट तय किया जाता है. सबसे पहले विभाग की यह कोशिश रहती है कि उसे एलाइनमेंट को अप्रूव किया जाए, जिस पर कम से कम पेड़ हो. जब उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलता तो तभी जंगलात की भूमि या फिर पेड़ वाली जगह ली जाती है.

PWD पंकज पांडे का कहना है कि हिमालय के विशेष प्रजाति के पेड़ जैसे देवदार, बुरांश या बांज को न काटा जाए, इसका प्रयास किया जाता है. कही बार नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला आ जाता है, जैसे ही बॉर्डर रोड या फिर सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट तभी इस तरह के पेड़ों को काटकर उस इलाके में सड़क बनाई जाती है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने गंगोत्री हाईवे का ताजा मामला बताया.

गंगोत्री हाईवे की चौड़ाई कम कर पेड़ों को बचाया: