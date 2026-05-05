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RTU में NEP 2020 लागू: स्टूडेंट्स को मिलेंगे एकेडमिक क्रेडिट, इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकेंगे...नहीं होंगे फेल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कॉलेज में एकेडमिक क्रेडिट के आधार पर पढ़ाई का मौका मिलेगा. इंडस्ट्री की डिमांड के आधार पर कोर्सेज कराएंगे.

VC Prof. Chaudhary providing information on the implementation of NEP 2020 at RTU
आरटीयू में NEP 2020 लागू करने की जानकारी देते वीसी प्रो. चौधरी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 9:01 PM IST

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कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) ने मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. NEP 2020 अगले सत्र से लागू की जाएगी. इसी एनईपी 2020 के आधार पर RTU और इससे सम्बद्ध कॉलेज में एकेडमिक क्रेडिट के आधार पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. स्टूडेंट को इंडस्ट्री की डिमांड के आधार पर कोर्सेज कराए जाएंगे. विद्यार्थी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकेगा. उसे अपने कोर्स के साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई या इंटर्नशिप करनी है तो कर सकेगा. उसका क्रेडिट डिग्री में जोड़ा जाएगा. यहां तक कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकेगा.

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने कहा कि हम विद्यार्थी के फेल होने की अवधारणा यूनिवर्सिटी से खत्म कर रहे हैं. स्टूडेंट को पढ़ाई के आधार पर क्रेडिट स्कोर करना होगा. अब कुछ भी क्रेडिट स्कोर किया तो उस आधार पर उसे कुछ न कुछ मिलना तय है. वह कुछ नहीं भी करता है तो भी कुछ स्कोर मिलेगा, लेकिन अंक तालिका पर फेल शब्द नहीं आएगा.

आरटीयू के कुलगुरु प्रो. निमित्त रंजन चौधरी बोले... (ETV Bharat Kota)

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5 साल में कर सकेगा एमटेक: प्रो. चौधरी का कहना है कि बीटेक डिग्री के लिए स्टूडेंट्स को 160 क्रेडिट और एमटेक के लिए 200 क्रेडिट पूरे करने होंगे. स्टूडेंट किसी कारण बीच में कोर्स छोड़ता है तो ड्रॉपर स्टूडेंट को एक साल के 40 क्रेडिट पूरे करने होंगे. इसमें एडिशनल 4 क्रेडिट पूरी करनी होगी. इन 44 क्रेडिट पर उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. विद्यार्थी को 2 साल की पढ़ाई में 80 क्रेडिट के साथ चार एडिशनल क्रेडिट पूरी करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा. तीन साल पूरे करने पर 120 और चार एडिशनल क्रेडिट पर बीएससी की डिग्री मिलेगी. 4 साल में 160 क्रेडिट पूरे करने पर बीटेक की डिग्री दी जाएगी. इसके आगे 5 साल और 200 क्रेडिट पूरे करने पर एमटेक की डिग्री दी जाएगी. इस तरह का सिस्टम आईआईटी मद्रास में लागू है. उसे आरटीयू अडॉप्ट कर रहा है. विद्यार्थी को बीटेक या एमटेक की डिग्री 7 साल में पूरी करनी होगी. इसके लिए एआईसीटीई ने गाइडलाइन जारी की है.

स्पोर्ट्स, एनसीसी और ऑनलाइन कोर्स के मिलेंगे क्रेडिट: प्रो. चौधरी ने कहा, एकेडमिक पार्ट के साथ कोर्स का पार्ट भी होगा. वह किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ाई करना चाह रहा है, उसके क्रेडिट जोड़ेंगे. इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के आधार पर क्रेडिट जुड़ेगी. कॉ-करिकुलम एक्टिविटी स्पोर्ट्स व एनसीसी के अलावा ऑनलाइन कोर्सेज भी करता है तो क्रेडिट जोड़ा जाएगा. वह पढ़ाई के साथ ऑनलाइन दूसरे कोर्सेज भी डिग्री के लिए कर सकता है. इससे मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर रोजगार परख हो सके और जल्द रोजगार ले सके. इसके अलावा एंटरप्रेन्योर बन सके.

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इंजीनियरिंग स्टूडेंट यह पढ़ सकेगा : प्रो. चौधरी ने बताया कि पहले यूनिवर्सिटी में तीन संकाय होते थे. इनमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग व आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जबकि इसके बाद अब आठ संख्या की जाएगी. इनमें फैकल्टी ऑफ बिल्ट एनवायरमेंटल, मैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, मैनेजमेंट स्टडीज, आर्ट और साइंस है. पहले विश्वविद्यालय तय करता था कि बच्चों को क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या रहेगा. अब विद्यार्थी खुद तय करेगा कि उसे क्या पढ़ना है? प्रो. चौधरी ने कहा कि मार्केट में डिमांड बदलती रहती है. अभी क्या डिमांड में है, उस अनुसार विद्यार्थी कॉमन पूल के क्रेडिट स्कोर से पढ़ाई में बदलाव कर सकेगा. उसके कोर्स का डिसिप्लिन स्पेसिफिक उसे पूरा करना होगा. यह सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर उसे दिलाएगा.

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