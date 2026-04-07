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अब इस बोर्ड में होगी श्रमिक मित्रों की भर्ती, 100 पदों को भरने की मिली मंजूरी

100 श्रमिक मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी ( ETV Bharat )