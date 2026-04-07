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अब इस बोर्ड में होगी श्रमिक मित्रों की भर्ती, 100 पदों को भरने की मिली मंजूरी

100 श्रमिक मित्रों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई. सभी पात्र लाभार्थियों को हिमकेयर योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया.

100 श्रमिक मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी
100 श्रमिक मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:54 AM IST

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शिमला: हिमाचल में पशु मित्र, वन मित्र, रोगी मित्रों की भर्ती के बाद श्रमिक मित्रों की भर्ती होगी. इसका मकसद युवाओं को रोजगार देना है. हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में युवाओं को रोजगार देने के लिए श्रमिक मित्रों की भर्ती करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में हुई 54वीं निदेशक मंडल बैठक में श्रमिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाने को 100 श्रमिक मित्रों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को हिमकेयर योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया. इस बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बेटी जन्म योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं को E SOMSA के साथ एकीकृत करने को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे बेहतर क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. इस दौरान उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी, भौतिक सत्यापन और दावों के समयबद्ध निपटान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की भी बात कही.

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 5 करोड़ की स्वीकृति

अध्यक्ष ने नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 211.47 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के हित में निर्धारित किए गए हैं. पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए रोज़गार के बेहतर अवसर देने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके. बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड का मुख्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय से स्थानांतरित कर हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में स्थापित किया जाएगा.

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