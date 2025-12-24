ETV Bharat / state

खूंटी के पेलौल गांव में बनेगा नया पुल, मिली प्रशासनिक स्वीकृति, डायवर्सन सेवा जल्द

रांची: खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर नए पुलिस निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. पुल निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है. दरअसल, तेज बारिश के कारण 19 जून 2025 को बनई नदी पर बने पुल दो टुकड़ों में टूटकर अलग हो गया था. सांसद और विधायक सहित जनप्रतिनिधियों के प्रयास से डायवर्सन निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसके जल्द पूरे होने की संभावना है. इस बीच विभाग ने सात करोड़ की लागत से नए पुल निर्माण की स्वीकृति दी है. नए पुल निर्माण के लिए पुल का भी टेंडर होने की संभावना है.



सात करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल

खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर मुरहू थाना क्षेत्र के पेलौल गांव के पास बनई नदी पर सात करोड़ की लागत से नया पुल बनेगा. सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. विभाग के कार्यपालक अभियंता रामेश्वर शाह के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है. जल्द ही टेंडर कराकर पुल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. पुल धंसने के बाद वाहनों को वैकल्पिक मार्ग कुंजला-जुरदाग होकर जाना पड़ रहा है, जिसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं. स्थानीय लोग इस मार्ग में हो रही परेशानियों से बेहद त्रस्त हैं.



बहुत जल्द डायवर्सन सेवा होगी शुरू

इधर, विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पुल के पास 1.80 करोड़ रुपये की लागत से डायवर्सन का निर्माण करा रहा है, लेकिन बारिश के कारण काम में काफी विलंब हुआ है. अब निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बहुत जल्द डायवर्सन से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी. एप्रोच रोड का काम पूरा होते ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि डायवर्सन चालू होने से उनकी महीनों पुरानी समस्या कुछ हद तक दूर होगी और यातायात फिर से सुचारू हो सकेगा.



