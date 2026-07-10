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महराजगंज में रामग्राम स्तूप के वैज्ञानिक उत्खनन को ASI की मंजूरी; बौद्धकालीन है प्राचीन टीला

रामग्राम स्तूप महराजगंज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है. इसका वैज्ञानिक उत्खनन क्षेत्र के गौरव को पहचान देगा.

महराजगंज में रामग्राम स्तूप के वैज्ञानिक उत्खनन को ASI की मंजूरी.
महराजगंज में रामग्राम स्तूप के वैज्ञानिक उत्खनन को ASI की मंजूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:41 AM IST

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महराजगंज: ऐतिहासिक और बौद्ध विरासत से जुड़े रामग्राम स्तूप (कन्हैया बाबा स्थल) के वैज्ञानिक उत्खनन का रास्ता लगभग साफ हो गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस स्थल के वृहद वैज्ञानिक उत्खनन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

इससे न केवल इस प्राचीन स्थल के ऐतिहासिक रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है, बल्कि महराजगंज को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान भी मिल सकती है. सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत चौक बाजार क्षेत्र स्थित रामग्राम स्तूप (कन्हैया बाबा स्थल) के वैज्ञानिक उत्खनन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से मंजूरी मिल गई है.

8 जुलाई 2026 को ASI ने इस ऐतिहासिक स्थल के वृहद उत्खनन के लिए अधीक्षण पुरातत्वविद, ASI लखनऊ मंडल को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है. अब आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उत्खनन कार्य शुरू किया जाएगा.

जनश्रुतियों, इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार कन्हैया बाबा का यह प्राचीन टीला बौद्धकालीन प्रसिद्ध रामग्राम स्तूप माना जाता है. मान्यता है कि यह स्थल भगवान बुद्ध के अवशेषों से जुड़े महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है, जिससे इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत बढ़ जाता है. वर्ष 2024 में ASI ने यहां ट्रायल ट्रेंच के माध्यम से प्रारंभिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया था. इसके बाद विस्तृत उत्खनन की आवश्यकता महसूस की गई.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि उन्होंने इस स्थल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उत्खनन का मुद्दा लगातार संसद, संस्कृति मंत्रालय और ASI के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया था. उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अब ASI ने वृहद वैज्ञानिक उत्खनन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है.

पंकज चौधरी ने कहा कि रामग्राम स्तूप महराजगंज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है. इसका वैज्ञानिक उत्खनन न केवल इस क्षेत्र के गौरव को नई पहचान देगा, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने भी लाएगा.

उन्होंने विश्वास जताया कि उत्खनन के दौरान कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य सामने आएंगे, जिससे महराजगंज वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा. साथ ही पर्यटन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

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