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यूपी में दिव्यांग बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर जोर, 28 नए बचपन डे केयर सेंटरों की स्थापना को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश में 3 से 7 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे बचपन डे केयर सेंटर की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 28 नए सेंटर खोलने की स्थापना को मंजूरी दी गई है. जिससे इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता विकसित करने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके.

"प्री-स्कूली शिक्षा के लिए किया जा रहा तैयार" : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को शुरुआती उम्र से शिक्षा से जोड़ने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. बचपन डे केयर सेंटरों के माध्यम से 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है.