पलामू सांसद की पहलः पांच रोड बनाने की मिली मंजूरी, हरिहरगंज पिपरा रोड और बूढापहाड़ में भी बनेंगी सड़कें

पलामू सांसद की पहलः पांच रोड बनाने की मिली मंजूरी, हरिहरगंज पिपरा रोड और बूढापहाड़ में भी बनेंगी सड़कें
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की पहल पर जिला में पांच रोड बनाने की मंजूरी सरकार से मिल गयी है.
Published : July 18, 2026 at 3:50 PM IST
पलामूः भाजपा सांसद विष्णुदयाल राम की पहल पर पांच रोड को बनाने की मंजूरी मिली है. ये सभी रोड महत्वपूर्ण हैं, रोड बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा.
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने झारखंड सरकार से रोड बनाने के लिए अनुशंसा की थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने रोड बनाने की मंजूरी दे दी है. पलामू सांसद की अनुशंसा पर नेशनल हाइवे 139 से हरिहरगंज के दुबटिया मोड़ से पिपरा होते हुए हुसैनाबाद तक रोड बनाने की मंजूरी मिली है. यह काफी महत्वपूर्ण रोड माना जाता है. इस रोड के बन जाने से हुसैनाबाद से बिहार और छत्तीसगढ़ से बिहार के कनेक्टिविटी बेहद ही आसान हो जाएगी.
वहीं चेचरिया से जमडीहा, करकट्टा होते हुए बसरिया वाया जोगा तक लगभग 13 किलोमीटर रोड बनाने की मंजूरी मिली है. जपला-छतरपुर से मझौली, पीपरा बाजार, वाया सरहू, झगराखांड, हसनपुर, मधुबाना तक 15 किलोमीटर रोड बनाने की मंजूरी मिली है. गढ़वा के अतिनक्सल प्रभावित इलाके बूढापहाड़ से सटे हुए परो से कुरून, तिहारो, हरता, चपलसी होते हुए पाट फकीराडीह तक लगभग 24 किलोमीटर रोड निर्माण की मंजुरी मिली है.
गढ़वा के हई पनघटवा टाटीदीरी मार्च धुरकी तक लगभग 13 किलोमीटर रोड की मंजूरी मिली है. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम का कहना है कि सभी पांच रोड महत्वपूर्ण है रोड के बन जाने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा. अगले कुछ दिनों में विभाग के इंजीनियर इलाके में जाएंगे और रोड निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा.
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