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दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामे के हुए कई अहम फैसले, AAP पार्षद ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

मेयर ने कहा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) से प्राप्त उपचारित जल का उपयोग आसपास के निगम पार्कों में बागवानी कार्यों के लिए किया जाएगा.

बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 9:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा (जनरल हाउस) की बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षद ने, AAP पार्षद के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार को लेकर हंगामा किया.

मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, पिछली बैठकों की तरह इस बैठक में भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया. आम आदमी पार्टी के पार्षद अक्सर जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने से बचते हैं और सदन की कार्यवाही के दौरान अनावश्यक बाधा उत्पन्न करते हैं. इसके बावजूद सदन ने महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दों पर चर्चा जारी रखी और कई अहम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर उन्हें पारित किया गया.

महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि सदन ने मौजूदा पम्प हाउस के पुनर्निर्माण (रीमॉडलिंग) और स्लज ड्रेन के लिए पम्प हाउस को आधुनिक बनाने के साथ-साथ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. इस एसटीपी के माध्यम से सुंदर नगरी, शास्त्री पार्क, आईपी एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित विभिन्न निगम पार्कों को उपचारित जल उपलब्ध कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य मौजूदा पम्पिंग अवसंरचना को आधुनिक बनाते हुए जल संरक्षण की तकनीकों को बढ़ावा देना है. वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) से प्राप्त उपचारित जल का उपयोग आसपास के निगम पार्कों में बागवानी कार्यों के लिए किया जाएगा. दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और इस प्रकार की पहल दिल्ली के पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

मेयर ने आगे बताया कि सदन ने दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और दफन स्थलों को गोद लेने, उनके विकास और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटीज (आरडब्ल्यूएस) तथा स्वयं सहायता समूहों की अनुशंसाओं से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है. इस पहल के लिए कुल 24 एनजीओ, आरडब्ल्यूएस और स्वयं सहायता समूहों को अंतिम रूप दिया गया है.

उन्होंने यह बताया कि निगम ने दो एनजीओ को दक्षिणी क्षेत्र के ग्रीन पार्क श्मशान घाट और नजफगढ़ क्षेत्र के द्वारका सेक्टर-24 श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 100 प्रतिशत ‘उपला’ (गोबर के कंडे) के उपयोग पर आधारित एक पायलट परियोजना चलाने की सिफारिश की है. इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल अंतिम संस्कार पद्धतियों को बढ़ावा देना और पारंपरिक लकड़ी के उपयोग को कम करना है.

बैठक के दौरान महापौर ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम ने 105 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया है. उन्होंने कहा कि निगम पात्र सफाई कर्मचारियों को स्थायी रोजगार का लाभ देने के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे भी जारी रखेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा के नेतृत्व में कर्मचारियों का कल्याण, सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी यह प्रतिबद्धता कायम रहेगी.

उन्होंने आगे बताया कि सामान्य सभा की बैठक में विभिन्न वार्डों से जुड़े कई मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिनमें नागरिक सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं तथा बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली नगर निगम राजधानी के नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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