यूपी में 1225 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मिली मंजूरी, बैठक में लिये गये ये अहम फैसले

लखनऊ : लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नई एसी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी. राज्य सरकार ने 1225 नई इलेक्ट्रिक बसें की खरीद को मंजूरी दे दी है. मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013 के अंतर्गत गठित ‘निधि प्रबंधन समिति’ की 16वीं बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए.









बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश में स्वच्छ, सुलभ एवं आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि बैठक में 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के क्रय प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और आगे की कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को अधिकृत किया गया. प्रस्ताव के अनुसार, ये इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में संचालित 1140 डीजल और सीएनजी बसों के स्थान पर खरीदी जाएंगी. बसों का आवंटन विभिन्न शहरों में नगरीय परिवहन की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा.









उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में बढ़ोतरी और आम नागरिकों को बेहतर नगरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी में ई-बसों की चार्जिंग क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत सारनाथ पार्किंग स्थल पर द्वितीय अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और दो नए चार्जर लगाए जाने के लिए कार्यदायी संस्था की तरफ से प्रस्तुत 103.53 लाख रुपये के प्रारम्भिक आगणन को स्वीकृति दी गई.