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उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए पीएमयू गठन को मिली मंजूरी, मंत्रिमंडल ने जताई सहमति

देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को लेकर प्रदेश में स्किल हब के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों के नियोक्ताओं, दूतावासों से उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए सीधे एग्रीमेंट करने में विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिये पीएमयू गठित करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है.

वर्तमान समय में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा भारत सरकार के NSDC-International के साथ समन्वय कर तमाम देशों में कुशल कामगारों की मांग पूरी जा रही है. इसके साथ ही राज्य के इच्छुक युवाओं को एडवांस ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग (Advance Trade Specific Training) और लेंग्वेज ट्रेनिंग (Language Training) दिए जाने के लिए विभाग की ओर से कार्ययोजना के तहत काम किया जा रहा है. ताकि युवाओं के जरूरत के अनुसार, युवाओं को दक्ष बनाया जा सके, जिससे उन्हें विदेशों में काम करने में आसानी हो.

भविष्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिये एक कम्पनी की स्थापना कर रिक्रूटमेंट एजेंट (Recruitment Agent) के रूप में भी कार्य किया जायेगा. हालांकि, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए अलग से कोई ढांचा स्वीकृत नहीं है. वर्तमान में विभागीय अधिकारियों की ओर से विदेश सेवायोजन सम्बन्धी काम किया जा रहा है. लेकिन इस काम में विशेषज्ञता न होने के चलते तमाम व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों के नियोक्ताओं, दूतावासों और तमाम देशों से उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए सीधे एग्रीमेंट करने में विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने, सीमित मानव संसाधन समस्या बन रही है.

जिसको देखते, विदेश रोजगार प्रकोष्ट के सफल संचालन के लिए पीएमयू (Project Management Unit- PMU) गठन करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक के दौरान सहमति मिल चुकी है. ये पीएमयू, विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने सम्बन्धी तमाम गतिविधियों के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं का डाटा बेस तैयार करना, विभागों से समन्वय करना, नियोजकों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा. पीएमयू के साथ ही कैबिनेट ने 7 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है.