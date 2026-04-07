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चंडीगढ़ के कलाग्राम में बनेगा ऑडिटोरियम, उदयपुर में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बैठक में लिया गया निर्णय

उदयपुर में शासकीय मंडल की बैठक संपन्नः उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासकीय मंडल की बैठक उदयपुर में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता केंद्र के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की. इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल हुए. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव ने भी ऑनलाइन जुड़कर अपने सुझाव दिए. बैठक में राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया. इसके तहत चंडीगढ़ में कश्मीर और लद्दाख उत्सव, राजस्थान में पंजाब उत्सव और कश्मीर में राजस्थान उत्सव आयोजित करने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के कलाग्राम में टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के तहत ऑडिटोरियम बनाने को मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट में करीब 40% यानी लगभग 5.6 करोड़ रुपये की राशि चंडीगढ़ प्रशासन देगा. इस फैसले का सभी सदस्यों ने स्वागत किया.

पुरस्कारों पर 12 लाख रुपये होंगे खर्चः बैठक में लोक कलाकारों और युवा कलाकारों को दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों को भी मंजूरी दी गई. इन पुरस्कारों के लिए कुल 12 लाख रुपये की राशि केंद्र के अध्यक्ष की ओर से दी जाती है. वित्तीय मामलों पर भी चर्चा हुई. वर्ष 2024-25 के लिए 14.56 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई, जबकि 2025-26 के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया. इसके अलावा 5.10 करोड़ रुपये के स्थापना व्यय को भी स्वीकृति दी गई.

पटियाला केंद्र के कार्यालय के रेनोवेशन पर खर्च होंगे 4 करोड़ रुपये: पटियाला स्थित केंद्र के कार्यालय के 4 करोड़ रुपये के रेनोवेशन और चारदीवारी बनाने के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए. वहीं कलाग्राम में 2.54 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मल्टीपरपज हॉल के टेंडर जल्द शुरू करने को कहा गया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मिला विशेष ज्यूरी अवॉर्ड: बैठक में इस बात पर खुशी जताई गई कि गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी इस केंद्र को दी गई थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया. करीब 2700 कलाकारों ने इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को विशेष ज्यूरी अवॉर्ड भी मिला. खास बात यह रही कि 22.5 करोड़ रुपये के बजट वाले इस कार्यक्रम को करीब 15 करोड़ रुपये में ही पूरा कर लिया गया.

युवाओं की प्रतिभा को पहचानना जरूरीः अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि "देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच इस तरह का सहयोग जरूरी है." उन्होंने युवाओं की प्रतिभा को पहचानने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने पर भी बल दिया.