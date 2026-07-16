ETV Bharat / state

खाट पर मरीज मामले में सरकार का फास्ट ट्रैक फैसला, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर योजना तैयार, डीसी ने सौंपा स्वीकृति पत्र

ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र सौंपते गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )