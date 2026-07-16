खाट पर मरीज मामले में सरकार का फास्ट ट्रैक फैसला, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर योजना तैयार, डीसी ने सौंपा स्वीकृति पत्र
सरकार और प्रशासन चाहे तो चुटकियों में जन समस्याओं का निदान हो सकता है. ऐसी ही एक पहल गिरिडीह में की गई है.
Published : July 16, 2026 at 2:04 PM IST
गिरिडीह: पारसनाथ की तराई में स्थित मधुबन पंचायत के 10-12 टोले की सड़क समस्या का समाधान खोज निकाला गया है. यहां सड़क बनाने की ना सिर्फ योजना तैयार की गई है, बल्कि योजना की स्वीकृति भी दे दी गई है. गुरुवार को डीसी रामनिवास यादव ने स्वयं गांव पहुंच कर ग्रामीणों को योजना स्वीकृति का पत्र सौंपा. स्वीकृति पत्र मिलते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठे. लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार के साथ डीसी रामनिवास यादव का आभार जताया है.
1.28 करोड़ की पीसीसी सड़क की स्वीकृति
गुरुवार को डीसी रामनिवास यादव के साथ सीओ, बीडीओ मनोज मरांडी पैदल ही मधुबन पंचायत के दलुआडीह गांव पहुंचे. डीसी ने गांव पहुंचकर पेड़ की छांव के नीचे ग्रामीणों संग बैठक की. डीसी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी, फिर एसआईआर के संदर्भ में जानकारी ली. इसके बाद योजना की घोषणा की.
डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि मधुबन पंचायत के 10-12 टोले में सड़क नहीं है. खाट पर मरीज को ले जाने का वीडियो भी सामने आया था. इस मामले को मंत्री सुदिव्य कुमार ने गंभीरता से लिया. इसके लिए योजना तैयार की गई और फिर योजना को स्वीकृत किया गया. अभी यहां दो पीसीसी सड़क की स्वीकृति दी गई है.
योजना का स्वरूप
पहली योजना मधुबन (उत्तरी पारसनाथ) में पिपराडीह से दलुआडीह तक है. यह योजना 88,62,400 रुपये की है. इसमें पुलिया निर्माण भी शामिल है. दूसरी योजना इसी पंचायत के कोठटांड़ से वाइल्ड लाइफ की सीमा तक पीसीसी सड़क निर्माण की है. यह योजना 3957400 रुपये की है. दोनों योजना की कार्य एजेंसी एनईआरपी है. जल्द ही योजना का टेंडर हो जाएगा और काफी हद तक यहां की लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा.
क्या है पूरा मामला
यहां बता दें कि मधुबन पंचायत के उत्तरी पारसनाथ के कई टोला में सड़क नहीं है. ऐसे में यहां के लोगों को पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है. इलाके में जब लोग बीमार होते हैं तो मरीज को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है. इससे जुड़ी दो तस्वीर भी हाल के डेढ़ माह के दरमियान सामने आई थी. आखिरी तस्वीर 11 जुलाई को सामने आई थी. यहां से जुड़ी खबर को ईटीवी भारत ने भी लगातार प्रकाशित किया. मामले को स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने गंभीरता से लिया. मंत्री ने सड़क के लिए योजना तैयार करने का निर्देश डीसी को दिया. डीसी ने तुरंत ही सड़क की योजना तैयार की और ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र सौंपा.
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