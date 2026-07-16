ETV Bharat / state

खाट पर मरीज मामले में सरकार का फास्ट ट्रैक फैसला, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर योजना तैयार, डीसी ने सौंपा स्वीकृति पत्र

सरकार और प्रशासन चाहे तो चुटकियों में जन समस्याओं का निदान हो सकता है. ऐसी ही एक पहल गिरिडीह में की गई है.

Road Problem in Giridih
ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र सौंपते गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: पारसनाथ की तराई में स्थित मधुबन पंचायत के 10-12 टोले की सड़क समस्या का समाधान खोज निकाला गया है. यहां सड़क बनाने की ना सिर्फ योजना तैयार की गई है, बल्कि योजना की स्वीकृति भी दे दी गई है. गुरुवार को डीसी रामनिवास यादव ने स्वयं गांव पहुंच कर ग्रामीणों को योजना स्वीकृति का पत्र सौंपा. स्वीकृति पत्र मिलते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठे. लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार के साथ डीसी रामनिवास यादव का आभार जताया है.

1.28 करोड़ की पीसीसी सड़क की स्वीकृति

गुरुवार को डीसी रामनिवास यादव के साथ सीओ, बीडीओ मनोज मरांडी पैदल ही मधुबन पंचायत के दलुआडीह गांव पहुंचे. डीसी ने गांव पहुंचकर पेड़ की छांव के नीचे ग्रामीणों संग बैठक की. डीसी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी, फिर एसआईआर के संदर्भ में जानकारी ली. इसके बाद योजना की घोषणा की.

ग्रामीणों और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि मधुबन पंचायत के 10-12 टोले में सड़क नहीं है. खाट पर मरीज को ले जाने का वीडियो भी सामने आया था. इस मामले को मंत्री सुदिव्य कुमार ने गंभीरता से लिया. इसके लिए योजना तैयार की गई और फिर योजना को स्वीकृत किया गया. अभी यहां दो पीसीसी सड़क की स्वीकृति दी गई है.

योजना का स्वरूप

पहली योजना मधुबन (उत्तरी पारसनाथ) में पिपराडीह से दलुआडीह तक है. यह योजना 88,62,400 रुपये की है. इसमें पुलिया निर्माण भी शामिल है. दूसरी योजना इसी पंचायत के कोठटांड़ से वाइल्ड लाइफ की सीमा तक पीसीसी सड़क निर्माण की है. यह योजना 3957400 रुपये की है. दोनों योजना की कार्य एजेंसी एनईआरपी है. जल्द ही योजना का टेंडर हो जाएगा और काफी हद तक यहां की लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा.

Road Problem in Giridih
ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण की योजना पर चर्चा करते डीसी. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या है पूरा मामला

यहां बता दें कि मधुबन पंचायत के उत्तरी पारसनाथ के कई टोला में सड़क नहीं है. ऐसे में यहां के लोगों को पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है. इलाके में जब लोग बीमार होते हैं तो मरीज को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है. इससे जुड़ी दो तस्वीर भी हाल के डेढ़ माह के दरमियान सामने आई थी. आखिरी तस्वीर 11 जुलाई को सामने आई थी. यहां से जुड़ी खबर को ईटीवी भारत ने भी लगातार प्रकाशित किया. मामले को स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने गंभीरता से लिया. मंत्री ने सड़क के लिए योजना तैयार करने का निर्देश डीसी को दिया. डीसी ने तुरंत ही सड़क की योजना तैयार की और ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र सौंपा.

ये भी पढ़ें-

प्रसव के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत, खाट पर लादकर महिला को लाया गया मुख्य सड़क, चल रहा है इलाज

खाट पर सिस्टम का जमीनी सच, पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोले की एक ही कहानी, सवाल सिर्फ एक - चोटी के मंदिर तक सड़क बन सकती है तो यहां क्यों नहीं?

पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोला के लोग कब तक खाट पर मरीज को ले जाते रहेंगे अस्पताल, कहां अटक गई है 'कृपा'?

TAGGED:

APPROVAL FOR ROAD CONSTRUCTION
MADHUBAN PANCHAYAT OF PARASNATH
ROAD PROBLEM IN GIRIDIH
गिरिडीह की मधुबन पंचायत में सड़क
ROAD PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.