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दिल्ली में में प्रशासनिक कसावट: एपेक्स कमेटी और जिला विकास समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी

राजधानी के तेजी से होते भौगोलिक और शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए समितियों के इस पुनर्गठन को आवश्यक माना जा रहा था. संशोधित व्यवस्था के तहत अब जिला विकास समितियों का दायरा 9 से विस्तारित होकर 13 जिलों तक पहुंच गया है. इसके साथ ही, बुनियादी ढांचे की योजना, बेहतर आपसी समन्वय और परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) को एपेक्स कमेटी का स्थायी सदस्य बनाया गया है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी और जनता के करीब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उपराज्यपाल ने एपेक्स कमेटी (Apex Committee) और जिला विकास समितियों के पुनर्गठन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रशासनिक ढांचे के दायरे को 9 जिलों से बढ़ाकर 13 जिलों का कर दिया गया है, जिससे राजधानी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की गति और निगरानी में और अधिक तेजी आएगी.

प्रशासनिक जानकारों व उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का मानना है कि इस कदम से विभिन्न विभागों के बीच नीतिगत निर्णयों और जमीनी स्तर पर काम कराने के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने में खासी मदद मिलेगी. लोक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारी की सीधी सहभागिता से राजधानी में सड़कों, पुलों, और सार्वजनिक निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने में एक नई गति आएगी.

विकास कार्यों में बढ़ेगी पारदर्शिता और गति

एपेक्स कमेटी और जिला विकास समितियां राजधानी में स्थानीय स्तर की विकास योजनाओं, छोटी निर्माण परियोजनाओं और जनहित के कार्यों की रूपरेखा तैयार करने और उनकी समीक्षा करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं. इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बजट और संसाधनों का आवंटन हो तथा विकास कार्यों का सीधा लाभ अंतिम छोर पर बैठे नागरिकों तक पहुंचे.

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, दिल्ली में सुशासन और जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के लिए यह बदलाव मील का पत्थर साबित होगा. विस्तारित 13-जिला ढांचे के जरिए अब स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पहुंच और अधिक सुगम होगी, जिससे नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखी जा सकेगी. नए स्वरूप के साथ समितियों की आगामी बैठकों का दौर जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें नए जिलों के विकास एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा.



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