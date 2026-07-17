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रामनगर से देहरादून से बीच दौड़ेगी सीधी ट्रेन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल

कुमाऊं मंडल के लोगों के लिए अच्छी खबर हैं. क्योंकि रामनगर से देहरादून से बीच रेल मंत्रालय ने सीधी रेल सेवा शुरू की की है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 1:05 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर से प्रदेश की राजधानी देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है. ट्रेन के संचालन को रेलवे की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है, जो सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी. रामनगर की जनता काफी समय से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रही थी. क्षेत्रिय जनता की मांग पर पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्रायल से रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन चलाने की मांग की थी.

नई एक्सप्रेस ट्रेन 15310/15309 बुधवार और शुक्रवार को रामनगर से प्रातः 5:50 बजे प्रस्थान कर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन उसी दिन देहरादून से 3:55 बजे अपराह्न प्रस्थान कर 11:30 बजे रात्रि रामनगर पहुंचेगी. मार्ग में यह ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर ठहरेगी. रामनगर और देहरादून के मध्य संचालित होने वाली यह पहली एक्सप्रेस ट्रेन है, जिससे क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है.

इस ट्रेन के संचालन से उत्तराखंड के नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून व उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के छात्रों, किसानों, व्यापारियों व अन्य यात्रियों को विशेष सुविधा प्राप्त होगी. यात्रियों को प्रदेश की राजधानी देहरादून व धर्मनगरी हरिद्वार जाकर उसी दिन अपने कार्य संपन्न कर वापस लौटने की सुविधा उपलब्ध होगी.

यह ट्रेन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों व वन्यजीव प्रेमियों के साथ-साथ रामनगर के निकट स्थित गिरिजा देवी मंदिर व सीतामढ़ी/सीतावनी जैसे धार्मिक व पौराणिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, वातानुकूलित चेयर कार, शयनयान, द्वितीय श्रेणी चेयर कार व सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे.

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EXPRESS TRAIN RAMNAGAR
NEW TRAIN FOR UTTARAKHAND
रामनगर से देहरादून से बीच ट्रेन
उत्तराखंड के लिए नई ट्रेन
RAMNAGAR DEHRADUN TRAIN

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