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रामनगर से देहरादून से बीच दौड़ेगी सीधी ट्रेन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल

देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर से प्रदेश की राजधानी देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है. ट्रेन के संचालन को रेलवे की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है, जो सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी. रामनगर की जनता काफी समय से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रही थी. क्षेत्रिय जनता की मांग पर पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्रायल से रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन चलाने की मांग की थी.

नई एक्सप्रेस ट्रेन 15310/15309 बुधवार और शुक्रवार को रामनगर से प्रातः 5:50 बजे प्रस्थान कर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन उसी दिन देहरादून से 3:55 बजे अपराह्न प्रस्थान कर 11:30 बजे रात्रि रामनगर पहुंचेगी. मार्ग में यह ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर ठहरेगी. रामनगर और देहरादून के मध्य संचालित होने वाली यह पहली एक्सप्रेस ट्रेन है, जिससे क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है.

इस ट्रेन के संचालन से उत्तराखंड के नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून व उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के छात्रों, किसानों, व्यापारियों व अन्य यात्रियों को विशेष सुविधा प्राप्त होगी. यात्रियों को प्रदेश की राजधानी देहरादून व धर्मनगरी हरिद्वार जाकर उसी दिन अपने कार्य संपन्न कर वापस लौटने की सुविधा उपलब्ध होगी.