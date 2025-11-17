ETV Bharat / state

बिजली उपभोक्ता मित्र के पदों को भरने की मिली मंजूरी, इतना मिलेगा वेतन

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भरने का फैसला लिया गया है.

Consumer Friend Posts in HPSEBL
बिजली उपभोक्ता मित्र के भरे जाएंगे पद (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है. हिमाचल सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड से जुड़ी सेवाओं को अधिक सुचारू और उपभोक्ता-मित्र बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. सरकार ने विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र भरने का फैसला लिया है. जिसके लिए अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

बिजली उपभोक्ता मित्र को इतनी मिलेगी सैलरी

विद्युत विनियामक आयोग ने 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती करने के लिए बोर्ड प्रबंधन को अपनी मंजूरी दे दी है. ये भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी. जिसके लिए हर महीने बिजली उपभोक्ता मित्रों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा. ये भर्ती राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के जरिए की जाएगी. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के प्रदेश में बिजली उपभोक्ता मित्र को नियुक्त करने की मंजूरी देने से न सिर्फ राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार भी खुलेगा.

3 हजार से ज्यादा टी मेट के पद खाली

हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड में 3 हजार से ज्यादा टी-मेट (T-Mate) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. जिसके कारण लाइन मेंटेनेंस, फॉल्ट रिपेयर, और विद्युत आपूर्ति बहाली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है. आयोग ने भी पाया है कि इन पदों की कमी से फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है और कई जगह फॉल्ट बहाल करने में देरी हो रही है.

क्यों बनाए जा रहे बिजली उपभोक्ता मित्र ?

ऐसे में प्रदेश सरकार और बिजली विभाग लंबे समय से व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लोगों की पहुंच में लाने पर जोर दे रहे हैं. इसी कड़ी में बिजली बोर्ड के विभिन्न उपभोक्ता सेवा केंद्रों तथा फील्ड क्षेत्रों में उपभोक्ता मित्रों की तैनाती बेहद अहम होगी. वहीं, बोर्ड प्रबंधन ने आयोग को बताया कि वर्तमान में कर्मचारियों के युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है. जिसके लिए कई पदों को सरप्लस घोषित किया जा चुका है. इनको अब भरा नहीं जाएगा. ऐसे में उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने, आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने और सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए उपभोक्ता मित्रों की आवश्यकता बताई गई.

ये भी पढ़ें: शिमला जिले में 14 जगहों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें, 5 दिसंबर तक करें आवेदन

ये भी पढ़ें: मनरेगा में फिर हिमाचल की लंबी छलांग, इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल

TAGGED:

APPROVAL FOR BIJLI MITRA POST
HIMACHAL ELECTRICITY BOARD
बिजली उपभोक्ता मित्र
HP ELECTRICITY BIJLI MITRA
BIJLI MITRA VACANCY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

लाहौल में अटल टनल कैसे लाई बहार, सालों से हो रहे पलायन और कष्टों से लोगों को दी 'मुक्ति'

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

हिमाचल-पंजाब के वैज्ञानिकों ने खोजी चींटियों की 3 नई प्रजातियां, 'एंट मैन ऑफ इंडिया' की टीम का कमाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.