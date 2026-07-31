बिहार सरकार का बड़ा फैसला, तीन महीने के अंदर होगा नए RCC पुलों का निर्माण
जमुई में नरियाना और मांगोबंदर क्षतिग्रस्त पुल के पास नए पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है. इससे लोगों में खुशी है.
Published : July 31, 2026 at 2:39 PM IST
जमुई: जिले के लोगों को जल्द जाम से राहत मिलने की उम्मीद है. क्षतिग्रस्त बंद पड़े दो पुलों के निर्माण को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. पुलों का निर्माण तीन महीने के अंदर किया जाना है.
नए पुलों के निर्माण को मंजूरी: नरियाना और मांगोबंदर पुल एक दशक से अधिक समय से जर्जर हैं. ईटीवी भारत ने इस लाइफलाइन की गंभीर समस्या को प्रमुखता से बार-बार दिखाया था. अब जमुई विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह ने दावा किया है कि लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से तीन महीने के भीतर नए पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है.
बैरिकेडिंग और बढ़ती दुर्घटनाएं: प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुलों के दोनों मुहाने पर बैरिकेडिंग करके उन्हें बंद कर दिया है. वर्तमान में वहां से केवल पैदल, साइकिल और दोपहिया वाहन ही जान जोखिम में डालकर निकलते हैं. सकरे रास्ते और गहरे गड्ढों के कारण इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इससे क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
RCC पुल के निर्माण को मंजूरी: सोशल मीडिया में पुलों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्रेयसी सिंह ने लिखा है, जमुई के विकास का संकल्प लगातार नई उपलब्धियों में बदल रहा है. कैबिनेट द्वारा NH-333A पर मांगोबंदर (सुकनर नदी) में नए उच्चस्तरीय RCC पुल के निर्माण को मंजूरी मिलना क्षेत्र के लिए एक और बड़ी सौगात है. वहीं नरियाना घाट (क्यूल नदी) में नए उच्चस्तरीय RCC पुल का निर्माण ₹93.82 करोड़ की लागत से किया जाएगा.
"55.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित आवागमन और तेज विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. लोगों की वर्षों पुरानी जरूरत पूरी होने के साथ-साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों को भी मजबूती मिलेगी. जनता से किए गए विकास के वादों को एक-एक कर पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता है."- श्रेयसी सिंह. जमुई विधायक व खेल एवं उद्योग मंत्री
यातायात का बढ़ता दबाव : पुल टूटने से यात्रियों को झारखंड और बंगाल जाने के लिए 30-40 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. पहले जमुई-सोनो मार्ग एक बेहद उपयोगी शॉर्टकट था. इससे मुख्य रास्तों पर वाहनों का दबाव कम रहता था. मगर अब दोनों पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण जमुई, गिद्धौर, झाझा और सोनो मार्ग पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है जिससे जाम लगता है.
लंबे इंतजार के बाद जगी उम्मीद: ग्रामीणों ने पुनर्निर्माण के लिए कई बार आंदोलन किए और नेताओं से गुहार लगाई. लोगों का कहना है कि नदी किनारे चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज आए, लेकिन हमेशा कोरा आश्वासन ही मिला. इससे निराश लोग मीडिया के कैमरों पर बोलने से कतराने लगे. लेकिन अब सरकार की स्वीकृति के बाद लोगों सुचारु आवागमन को लेकर आस जगी है.
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