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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, तीन महीने के अंदर होगा नए RCC पुलों का निर्माण

जमुई: जिले के लोगों को जल्द जाम से राहत मिलने की उम्मीद है. क्षतिग्रस्त बंद पड़े दो पुलों के निर्माण को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. पुलों का निर्माण तीन महीने के अंदर किया जाना है.

नए पुलों के निर्माण को मंजूरी: नरियाना और मांगोबंदर पुल एक दशक से अधिक समय से जर्जर हैं. ईटीवी भारत ने इस लाइफलाइन की गंभीर समस्या को प्रमुखता से बार-बार दिखाया था. अब जमुई विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह ने दावा किया है कि लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से तीन महीने के भीतर नए पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है.

क्षतिग्रस्त पुल (ETV Bharat)

बैरिकेडिंग और बढ़ती दुर्घटनाएं: प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुलों के दोनों मुहाने पर बैरिकेडिंग करके उन्हें बंद कर दिया है. वर्तमान में वहां से केवल पैदल, साइकिल और दोपहिया वाहन ही जान जोखिम में डालकर निकलते हैं. सकरे रास्ते और गहरे गड्ढों के कारण इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इससे क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

RCC पुल के निर्माण को मंजूरी: सोशल मीडिया में पुलों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्रेयसी सिंह ने लिखा है, जमुई के विकास का संकल्प लगातार नई उपलब्धियों में बदल रहा है. कैबिनेट द्वारा NH-333A पर मांगोबंदर (सुकनर नदी) में नए उच्चस्तरीय RCC पुल के निर्माण को मंजूरी मिलना क्षेत्र के लिए एक और बड़ी सौगात है. वहीं नरियाना घाट (क्यूल नदी) में नए उच्चस्तरीय RCC पुल का निर्माण ₹93.82 करोड़ की लागत से किया जाएगा.

"55.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित आवागमन और तेज विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. लोगों की वर्षों पुरानी जरूरत पूरी होने के साथ-साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों को भी मजबूती मिलेगी. जनता से किए गए विकास के वादों को एक-एक कर पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता है."- श्रेयसी सिंह. जमुई विधायक व खेल एवं उद्योग मंत्री