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चंबा में शहीद श्रीदेव सुमन स्मारक की बदलेगी सूरत, सौंदर्यीकरण डीपीआर को मंजूरी, ₹10 लाख रिलीज

टिहरी गढ़वाल: चंबा में अमर शहीद श्रीदेव सुमन स्मारक की बदहाली को लेकर ETV भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी. अब इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. नगर पालिका चंबा ने स्मारक पार्क के सौंदर्यीकरण की डीपीआर शासन को भेजी थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है. योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 10 लाख रुपये नगर पालिका को प्राप्त हो चुके हैं. बरसात का मौसम खत्म होते ही अक्टूबर माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है.

ETV भारत ने उठाया था स्मारक की बदहाली का मुद्दा: अमर शहीद श्रीदेव सुमन की स्मृति में चंबा में बनाए गए स्मारक की बदहाल स्थिति को लेकर ETV भारत ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी. स्मारक परिसर में गंदगी और अव्यवस्थाओं का मुद्दा सामने आने के बाद अब नगर पालिका ने इसके सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है.

शहीद श्रीदेव सुमन स्मारक सौंदर्यीकरण डीपीआर को मंजूरी (ETV Bharat)

सौंदर्यीकरण की डीपीआर को मिली मंजूरी: नगर पालिका चंबा की ओर से स्मारक पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर शासन को भेजी गई थी, जिसे शासन से स्वीकृति मिल गई है. इसके लिए 10 लाख रुपये की पहली किश्त भी नगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है.

अक्टूबर में शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया: बरसात का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके बाद स्मारक पार्क के सौंदर्यीकरण का काम धरातल पर शुरू होने की उम्मीद है.