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उत्तराखंड में मेधावी खिलाड़ियों के लिए 'आउट ऑफ टर्न' नौकरियों का रास्ता साफ, 243 पदों पर लगी मुहर

क्या है 'आउट ऑफ टर्न' सेवायोजन योजना? उत्तराखंड सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड खेल नीति 2021 लागू की गई थी. इस नीति का मूल उद्देश्य उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सीधे शासकीय सेवाओं में समायोजित करना है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं (जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रीय खेलों) में देश और राज्य के लिए पदक जीतकर आते हैं.

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों का समायोजन: स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (व्यायाम) के लेवल 7 के कुल सृजित 1,898 पदों में से 33 पदों को समर्पित (सरेंडर) किया गया है. इसके एवज में अपर सहायक अध्यापक (व्यायाम) के लेवल 6 के 33 नए पदों के सृजन पर भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.

एक नजर में कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय: बता दें कि कुल 243 पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन हुआ है. खेल नीति 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजपत्रित (Gazetted) और अराजपत्रित (Non Gazetted) पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसमें खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग जैसे प्रमुख महकमे शामिल हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में धामी कैबिनेट ने एक बेहद महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिया है. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खेल विभाग से जुड़े दो बड़े प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लग गई है. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश व राज्य का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में 'आउट ऑफ टर्न' (Out of Turn) सेवायोजन यानी सीधी सरकारी नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया को और अधिक विस्तार दिया गया है.

अतीत में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जब खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन आजीविका की अनिश्चितता के कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ा. इसी समस्याओं से उबारने के लिए सरकार ने 'आउट ऑफ टर्न' यानी बिना सामान्य प्रतीक्षा या लंबी चयन प्रक्रियाओं के सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया.

शुरुआती दौर में इस नीति के क्रियान्वयन को लेकर कुछ प्रशासनिक और विभागीय अड़चनें थीं, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से दूर किया गया है. हाल के सालों में विभिन्न चरणों के तहत दर्जनों पदकधारक खिलाड़ियों को पुलिस, शिक्षा, युवा कल्याण और अन्य विभागों में नौकरियां दी जा चुकी हैं.

विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा? उत्तराखंड के विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने इस पूरी प्रक्रिया पर तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि शासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों का वास्तविक और समयबद्ध लाभ मिले. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अमले में पदों के समीकरण और लोक सेवा आयोग व सेवा चयन बोर्ड के नियमों के तहत सामंजस्य बिठाते हुए इन 243 पदों का खाका तैयार किया गया है.

"मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक तरफ जहां गौलापार (हल्द्वानी) में अत्याधुनिक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण स्तर पर 'एक ब्लॉक, एक मिनी स्टेडियम' की परिकल्पना को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है."- बंशीधर तिवारी, सचिव मुख्यमंत्री

युवाओं और खेल जगत में उत्साह का माहौल: उत्तराखंड कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निर्णयों से न केवल युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा. बल्कि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकेगा. सरकार के इन ठोस कदमों से देवभूमि उत्तराखंड जल्द ही देश के प्रमुख खेल हब के रूप में अपनी पहचान को और अधिक मजबूत करने की ओर अग्रसर है.

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