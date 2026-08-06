मिर्जापुर में पहली ही बरसात में ढहा आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का एप्रोच मार्ग, पांच महीने पहले हुआ था उद्घाटन
मामले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नाराजगी जताते हुए डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 8:14 PM IST
मिर्जापुर : 43 करोड़ की लागत से तैयार हुआ आमघाट का नया ओवरब्रिज पहली ही बारिश नहीं झेल पाया. लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण ओवरब्रिज का एप्रोच मार्ग ढह गया. एप्रोच मार्ग के निर्माण में अलग से 80 लाख रुपए खर्च किए गए थे. ओवरब्रिज में भी जगह-जगह दरारें आ गई हैं.
वहीं सेतु निगम प्रशासन से अनुमति लेकर 10 दिन के लिए ओवरब्रिज को बंद करेगा. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नाराजगी जताते हुए डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं. बता दें, 5 महीने पहले ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था.
आमघाट रेलवे ओवरब्रिज बनवाने को लेकर कई सालों से लोग मांग कर रहे थे. आमघाट रेलवे फाटक बंद होने से घंटों जाम में लोग परेशान होते थे. मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आमघाट पुल का निर्माण शुरू कराया था. जनवरी 2026 में पुल तैयार हो गया.
फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था. तब से आवागमन शुरू हो गया. लेकिन लगातार दो दिन बारिश होने से ओवरब्रिज के निर्माण का पोल खुल गया है. अब यह पुल भ्रष्टाचार के भेट चढ़ गया है.
आमघाट रेलवे ओवरब्रिज पुल के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आने के बाद मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओवरब्रिज की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को निर्देश दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और संबंधित रिपोर्ट जल्द दी जाए.
सेतु निगम के सहायक अभियंता रीयाज हुसैन ने बताया, 43 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हुआ है. 80 लाख रुपए से अप्रोच मार्ग का निर्माण कराया गया है. जनवरी में पुल के कंप्लीट होने पर फरवरी में यातायात शुरू हो गया था. बारिश की वजह से पुल का एप्रोच मार्ग धंस गया है. प्रशासन से अनुमति लेकर आवागमन बंद कराया जाएगा. 8 से 10 दिन में सही कर दिया जाएगा, ठेकेदार को शुक्रवार से काम करने के लिए कहा गया है.
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