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मिर्जापुर में पहली ही बरसात में ढहा आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का एप्रोच मार्ग, पांच महीने पहले हुआ था उद्घाटन

पुल का एप्रोच मार्ग ढहा. ( Photo Credit; ETV Bharat )