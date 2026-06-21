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कानपुर; CSJMU से संबद्ध सात महाविद्यालयों में शुरू होगा "अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम", जल्द शुरू होंगे प्रवेश

कुलसचिव राकेश मिश्रा ने बताया कि ये पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किए जायेंगे.

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CSJMU (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:25 PM IST

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कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) कानपुर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. विश्वविद्यालय ने अपने चयनित सात संबद्ध महाविद्यालयों में "अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम" शुरू करने का फैसला किया है.

कुलसचिव राकेश मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुमोदित ये पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किए जायेंगे. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसमें छात्र-छात्राओं को पारंपरिक शैक्षणिक अध्ययन के साथ-साथ उद्योगों, संस्थानों एवं विभिन्न संगठनों में व्यावहारिक प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने बताया कि इससे छात्रों के कौशल विकास, व्यावसायिक दक्षता तथा रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नई शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप यह कार्यक्रम शिक्षा और रोजगार के मध्य की दूरी को कम करने में सहायक सिद्ध होगा.

उन्होंने बताया कि सात संबद्ध महाविद्यालयों को "अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम" संचालित करने का चयन किया गया है. जिसमें डीजी कॉलेज में बीकॉम बीएफएसआई, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जनता कॉलेज, बकेवर (इटावा) में बीकॉम बीएफएसआई, बीबीए इन लॉजिस्टिकस, बीकॉम इन ई-कॉमर्स ऑपरेशंस प्रोग्राम को शामिल किया गया है.

इसके अलावा एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, हाथीपुर महाराजपुर, कानपुर में बीकॉम बीएफएसआई, बीबीए इन रिटेल ऑपरेशंस, बीकॉम इन ई-कॉमर्स ऑपरेशंस, कृष्णा देवी बालिका डिग्री कॉलेज,आवास विकास, फर्रुखाबाद में बीकॉम बीएफएसआई, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशंस, बीबीए इन लॉजिस्टिक्स, ग्रेट गैंजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्नाव में बीबीए इन रिटेल ऑपरेशंस, डीएवी कॉलेज, कानपुर, पीपीएन कॉलेज, कानपुर में प्रोग्राम संचालित होंगे.

इन संस्थानों ने कार्यक्रम संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, शैक्षणिक संसाधनों तथा उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है. विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि "अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम" का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान ही वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव उपलब्ध कराना है.


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