पुनर्गठन को लेकर महकमे में पैदा हुई नई आशंकाएं, वन विभाग में अब कर्मियों ने उठाई ये मांग

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में लंबे समय से पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. विभागीय ढांचे में बदलाव को लेकर शासन स्तर पर मंथन जारी है और इसके लिए फाइलों में नए खाके पर काम भी शुरू कर दिया गया है. हालांकि अभी तक सरकार और शासन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रस्तावित पुनर्गठन को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों के बीच आशंकाएं तेज हो गई हैं.

फिलहाल यह पूरा मामला प्रस्ताव के स्तर पर है और शासन इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है. पुनर्गठन से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि इस बदलाव से वन विभाग की मौजूदा दिक्कतें किस हद तक कम हो सकती हैं और क्या इससे पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन और वन्यजीवों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. शासन स्तर पर समीक्षा के बाद यह प्रस्ताव कार्मिक विभाग और फिर कैबिनेट के सामने जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाना है.

हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ईटीवी भारत में पुनर्गठन से जुड़ी खबर सामने आने के बाद विभागीय कर्मचारियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कर्मचारी संभावित फायदे और नुकसान दोनों पर मंथन कर रहे हैं. इसी क्रम में अब कर्मचारियों ने पुनर्गठन से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर खुलकर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि विभाग में बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया जाना है, तो इससे पहले उनकी राय और सुझाव भी लिए जाने चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर उनके कार्यक्षेत्र, पदोन्नति और तैनाती पर पड़ेगा.