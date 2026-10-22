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एमएलसी चुनाव: सपा विधायक ने जताई गड़बड़ी की आशंका, डीएम-एसपी से की यह मांग

सपा विधायक ने जताई गड़बड़ी की आशंका ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी : स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान से पहले जनपद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सपा विधायक बृजेश कठेरिया ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा को ज्ञापन सौंपा है.

सपा विधायक ने जताई गड़बड़ी की आशंका (Video Credit; ETV Bharat) विधायक बृजेश कठेरिया ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन से मतदान प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और मतदान केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए.