एमएलसी चुनाव: सपा विधायक ने जताई गड़बड़ी की आशंका, डीएम-एसपी से की यह मांग
विधायक ने कहा कि मतदान में किसी प्रकार की धांधली सामने आई, तो सपा इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:14 PM IST
मैनपुरी : स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान से पहले जनपद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सपा विधायक बृजेश कठेरिया ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा को ज्ञापन सौंपा है.
विधायक बृजेश कठेरिया ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन से मतदान प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और मतदान केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए.
बृजेश कठेरिया ने पिछले जिला पंचायत और नगर निकाय चुनावों का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष पर धांधली के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी के विजयी प्रत्याशियों के प्रमाणपत्र तक छीन लिए गए थे. विधायक ने प्रशासन से मांग की है कि एमएलसी चुनाव में मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जाए और प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अवसर मिले.
विधायक ने कहा कि यह देश सत्ता के दबाव से नहीं, बल्कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के अनुसार चलता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ या फिर मतदान में किसी प्रकार की धांधली सामने आई, तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी.
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