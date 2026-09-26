रांची में मूसलाधार बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन, डीसी ने दिए निर्देश
रांची में लगातार बारिश से खेतों में लगी फसलों को नुकसान के आकलन को लेकर डीसी ने निर्देश दिए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 3:53 PM IST
रांचीः बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. 24 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दौर 25 और 26 सितंबर को भी जारी रहा. रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में इन तीन दिनों के दौरान जमकर बारिश हुई है. लगातार हो रही बारिश की वजह से अब खेतों में लगी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है.
डीसी का अपर समाहर्ता और सीओ को निर्देश
रांची में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने की तैयारी शुरू कर दी है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने इलाकों में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी जुटाएं. खास तौर पर खेती और फसलों पर बारिश के असर का आकलन करने को कहा गया है.
जिला कृषि पदाधिकारी को डीसी का निर्देश
जिला कृषि पदाधिकारी को भी पूरे जिले में फसल नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है. इस सर्वे में यह देखा जाएगा कि कितने इलाके में फसल खराब हुई है, कितने किसान प्रभावित हुए हैं और नुकसान का अनुमानित आंकड़ा कितना है.
दरअसल, पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर खेतों में पानी जमा होने की स्थिति बन गई है. वहीं, तेज बारिश के कारण खड़ी फसलों के प्रभावित होने की भी आशंका है. ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर प्रशासन ने अब आंकलन शुरू करने का फैसला लिया है.
प्रशासन का कहना है कि नुकसान की पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही राहत को लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. इसलिए अधिकारियों को सर्वे का काम जल्द पूरा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. फिलहाल रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का असर बना हुआ है.
ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और खेतों में फसलों पर इसका असर प्रशासन और कृषि विभाग के लिए अहम रहेगा. सर्वे पूरा होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि लगातार हुई बारिश से जिले में कितने किसानों और कितने फसल क्षेत्र को नुकसान हुआ है.
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