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रांची में मूसलाधार बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन, डीसी ने दिए निर्देश

रांचीः बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. 24 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दौर 25 और 26 सितंबर को भी जारी रहा. रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में इन तीन दिनों के दौरान जमकर बारिश हुई है. लगातार हो रही बारिश की वजह से अब खेतों में लगी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

डीसी का अपर समाहर्ता और सीओ को निर्देश

रांची में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने की तैयारी शुरू कर दी है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने इलाकों में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी जुटाएं. खास तौर पर खेती और फसलों पर बारिश के असर का आकलन करने को कहा गया है.

रांची डीसी की बैठक (ETV Bharat)

जिला कृषि पदाधिकारी को डीसी का निर्देश

जिला कृषि पदाधिकारी को भी पूरे जिले में फसल नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है. इस सर्वे में यह देखा जाएगा कि कितने इलाके में फसल खराब हुई है, कितने किसान प्रभावित हुए हैं और नुकसान का अनुमानित आंकड़ा कितना है.