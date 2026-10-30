बिहार में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का विज्ञापन रद्द, नए सिरे से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
Assistant Professor Recruitment: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 30, 2026 at 7:03 PM IST
पटना: बिहार में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़े विज्ञापन संख्या 04/2025 से लेकर 28/2025 तक के सभी विज्ञापनों को फिलहाल रद्द कर दिया है. इन विज्ञापनों के माध्यम से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1,711 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी थी. विज्ञापन रद्द होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की तैयारी है.
नए सिरे से जारी होंगे विज्ञापन
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले भेजी गई अधियाचना को वापस ले लिया गया है. इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने संबंधित विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला लिया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग अब संशोधित रिक्तियों के आधार पर नई अधियाचना भेजेगा. इसके बाद आयोग की ओर से नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा.
विज्ञापन संख्या 04/2025 से 28/2025 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक (स्पेशियलिटी) के कुल 1,711 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापनों को विभाग द्वारा अधियाचना वापस लिए जाने के कारण रद्द किया जाता है। संशोधित अधियाचना के आलोक में नए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। #BPSC #BPSCExam #BPSCNotice #BPSCUpdates #BPSCNotification #BiharHealthDept #AssistantProfessor— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) October 30, 2026
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंची थी प्रक्रिया
सहायक प्राध्यापक की बहाली प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी. अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में हिस्सा लिया था और मामला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया था. ऐसे में विज्ञापन रद्द होने से उन अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, जिन्होंने लंबे समय से इस नियुक्ति के लिए तैयारी की थी.
अभ्यर्थियों की बढ़ गई है चिंता
विज्ञापन रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों आपकी चिंता बढ़ गई है. क्या पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में दोबारा आवेदन करना होगा? क्या पुराने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड मान्य रहेगा? क्या पहले से चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलेगी? इन सवालों पर स्वास्थ्य विभाग और BPSC की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश का इंतजार है.
नई रिक्तियों के आधार पर होगी बहाली
स्वास्थ्य विभाग की ओर से संशोधित रिक्तियों के आधार पर नई अधियाचना भेजे जाने के बाद ही नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया तय होगी. ऐसे में अब 1,711 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली का भविष्य नई अधियाचना और नए विज्ञापन पर निर्भर करेगा. राकेश कुमार जो की प्रोफेसर बनना चाहते थे फिलहाल उनके सपनों पर ग्रहण लग गया है राकेश कहते हैं कि अब नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी पहले से जो प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके थे उनका क्या होगा तमाम सवाल ऐसे हैं जिसने आवेदकों की चिंता बढ़ा दी है.
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