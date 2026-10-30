ETV Bharat / state

बिहार में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का विज्ञापन रद्द, नए सिरे से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

बीपीएससी ने नियक्ति से जुडा विज्ञापन वापस लिया ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़े विज्ञापन संख्या 04/2025 से लेकर 28/2025 तक के सभी विज्ञापनों को फिलहाल रद्द कर दिया है. इन विज्ञापनों के माध्यम से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1,711 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी थी. विज्ञापन रद्द होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की तैयारी है.

नए सिरे से जारी होंगे विज्ञापन

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले भेजी गई अधियाचना को वापस ले लिया गया है. इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने संबंधित विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला लिया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग अब संशोधित रिक्तियों के आधार पर नई अधियाचना भेजेगा. इसके बाद आयोग की ओर से नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंची थी प्रक्रिया

सहायक प्राध्यापक की बहाली प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी. अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में हिस्सा लिया था और मामला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया था. ऐसे में विज्ञापन रद्द होने से उन अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, जिन्होंने लंबे समय से इस नियुक्ति के लिए तैयारी की थी.