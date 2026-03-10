ETV Bharat / state

झारखंड के तीन विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलपति, लोकभवन से जारी की गई अधिसूचना

रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः झारखंड के तीन विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति कर दी गई है. लोकभवन से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) रांची, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं. यह नियुक्ति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (संशोधित) और झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 के तहत कुलाधिपति को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं.

डीएसपीएमयू के कुलपति बने प्रो. राजीव

अधिसूचना के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत प्रो. राजीव मनोहर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) रांची का कुलपति नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी. वे अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक या कुलाधिपति की इच्छाानुसार इस पद पर बने रहेंगे.

डॉ. एला को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी

इसी तरह इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. एला कुमार को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति भी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और वे अधिकतम तीन वर्षों तक या कुलाधिपति की इच्छाानुसार इस पद पर कार्य करेंगी.

झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बने प्रो. अभय

वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के पद पर कार्यरत प्रो. अभय कुमार सिंह को झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, रांची का कुलपति नियुक्त किया गया है. वे भी पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे या कुलाधिपति की इच्छाानुसार उनका कार्यकाल तय होगा.

लोकभवन ने जारी की अधिसूचना