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DU के सेंट स्टीफंस कॉलेज में प्रो. जॉन वर्गीज को प्रोफेसर बनाने पर विवाद, प्रशासन ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच एक नया प्रशासनिक विवाद सामने आया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल प्रो. जॉन वर्गीज को प्रोफेसर पद पर स्थायी रूप से समायोजित किए जाने की प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है. विश्वविद्यालय का कहना है कि ऐसा करना यूजीसी और विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ है. इस संबंध में DU के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को आधिकारिक पत्र भेजा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के बाद हरकत में आया विश्वविद्यालय: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली थी कि सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रशासन प्रो. जॉन वर्गीज को कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में “एब्जॉर्प्शन” यानी स्थायी तौर पर समायोजित करने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद विश्वविद्यालय ने इस पूरे मामले की जांच की और नियमों का हवाला देते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई.



यूजीसी नियमों का दिया हवाला: रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) कॉलेजों में केवल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को मंजूरी देता है. प्रोफेसर पद पर सीधे किसी व्यक्ति को समायोजित करने का नियम नहीं है. विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों को प्रोफेसर पद तक पहुंचने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है. असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होती है.



पहले से कोर्ट में चल रहा है मामला: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि प्रो. जॉन वर्गीज को प्रिंसिपल के रूप में एक और कार्यकाल देने का मामला पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह विस्तार भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के खिलाफ बताया गया है और फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है. ऐसे में विश्वविद्यालय का मानना है कि जब मामला कोर्ट में है, तब प्रो. वर्गीज को प्रोफेसर पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू करना और भी विवाद पैदा कर सकता है.



नियमों के खिलाफ है यह कदम: DU ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय या यूजीसी के किसी भी नियम में किसी कर्मचारी या व्यक्ति को सीधे प्रोफेसर पद पर समायोजित करने का प्रावधान नहीं है. इसलिए यदि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने ऐसा कोई फैसला लिया है, तो वह नियमों के दायरे से बाहर माना जाएगा.

विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए.



पेंशन और रिटायरमेंट लाभ का भी मुद्दा: पत्र में पेंशन और रिटायरमेंट लाभों का भी जिक्र किया गया है. विश्वविद्यालय ने कहा कि नियमों के अनुसार प्रो. जॉन वर्गीज को उनके मूल संस्थान में वापस भेजा जाना चाहिए. साथ ही उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी उसी संस्थान से मिलने चाहिए. DU ने यह भी साफ किया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को यूजीसी से मिलने वाले फंड का उपयोग प्रो. वर्गीज के रिटायरमेंट लाभों के लिए नहीं किया जा सकता.



यूजीसी को भी भेजी गई कॉपी: इस पूरे मामले की जानकारी यूजीसी के चेयरपर्सन और सचिव को भी भेजी गई है. विश्वविद्यालय इस मुद्दे को गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय मामला मान रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय के इस सख्त रुख के बाद अब सेंट स्टीफंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी पर दबाव बढ़ सकता है.