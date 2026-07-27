परीक्षा प्रणाली में सुधार में सहायक बनेगा करौली का लाल, मीणा की नियुक्ति पर जिले में हर्ष
करौली निवासी रिटायर्ड IAS अमृतलाल मीना को 6 सदस्यीय हाई लेवल टास्क फोर्स में शामिल किया गया.
Published : July 27, 2026 at 3:36 PM IST
करौली: केंद्र सरकार की ओर से परीक्षा सुधार पर गठित छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स में शामिल पूर्व IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा सपोटरा के डाबरा गांव के निवासी हैं. नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स में बतौर लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट मीणा की नियुक्ति से जिले में खुशी जताई जा रही है.
विधायक का बधाई संदेश: सपोटरा के विधायक हंसराज बालौती ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक संदेश के माध्यम से खुशी जताई. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा के डाबरा निवासी अमृत लाल मीणा (आईएएस), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, बिहार को उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. यह सभी क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है. उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति से न केवल सपोटरा क्षेत्र का मान-सम्मान बढ़ा, बल्कि समाज के युवाओं को भी अपने परिश्रम, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी.
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लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट के रूप में शामिल: नीट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों और भारी हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 6 सदस्यीय हाई-लेवल टास्क फोर्स का गठन किया. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली समिति में अमृत लाल मीणा को बतौर लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट शामिल किया. डाबरा निवासी अमृत लाल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद वर्ष 1989 में सिविल सेवा परीक्षा पास की. उन्हें बिहार कैडर मिला. वे केंद्र के कोयला मंत्रालय में सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) रहने के बाद अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक बिहार के मुख्य सचिव रहे.
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