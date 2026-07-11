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देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति बनी मजाक, चर्चाओं में आया ADM का आदेश

अमीनों की नियुक्तियों को अफसर कभी गलत मानकर इन्हें हटा देते हैं, तो कभी ADM साहब इनको अपने दफ्तर में वापसी करा देते हैं.

Dehradun DM Office
देहरादून डीएम ऑफिस (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 8:35 AM IST

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देहरादून: देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति मजाक बन गई है. कभी इन्हें इनके मूल काम से हटाकर कलेक्ट्रेट में संबद्ध कर दिया जाता है, तो कभी शिकायत आने पर इन्हें नियमों का हवाला देकर हटा भी दिया जाता है. लेकिन इस बार दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि करीब 15 दिनों में ही इनमें से एक संग्रह अमीन को ADM केके मिश्रा अपने कार्यालय में वापस ले आये और इसके बाद देहरादून कलेक्ट्रेट में हलचल तेज हो गई.

मामला भले ही दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का है, लेकिन इसने जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनाई हुई है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट में जिन अमीनों को शिकायत के बाद उनके मूल काम पर लौटाने का फैसला लिया गया. उनमें से एक संग्रह अमीन को वही नियम और आदेश भुलाते हैं, 15 दिन में वापस भी बुला लिया गया.

दरअसल राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी वाले दो संग्रह अमीन अपने मूल काम को छोड़कर अपर जिला अधिकारी केके मिश्रा के कार्यालय में संबद्ध रहे. यानी जिनका काम राजस्व संग्रह का था उन्हें व्यक्तिक सहायक के तौर पर कार्यालय में रखा गया. जबकि जिला कलेक्ट्रेट में व्यक्तिक सहायक संवर्ग अलग से है और कार्यालय में यही कर्मचारी व्यक्तिक सहायक का काम देखते हैं.जाहिर है कि सेवा शर्तों और दायित्व के अलग-अलग होने के बावजूद जिस तरह इन दो संग्रह अमीनों को अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में जिम्मेदारी दी गई, उससे कर्मचारियो में भारी रोष फैल गया.

नतीजतन व्यक्तिक सहायक संवर्ग ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की, और इसके बाद जिलाधिकारी ने नियमों को देखते हुए फौरन इन्हें हटाने के निर्देश दे दिए. संग्रह अमीन गिरीश चंद पांडे और दीपक नेगी को 25 जून 2026 को हटाने के आदेश हो गए, आदेश में साफ कहा गया कि पूर्व जिलाधिकारी और मौजूद जिलाधिकारी ने सभी संवर्गों को अपने-अपने दायित्व पर ही जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश दिए हैं. लेकिन कलेक्ट्रेट के ही इस आदेश की करीब 13 दिनों बाद धज्जियां उड़ा दी गई.

अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने 8 जुलाई को एक नया आदेश करते हुए संग्रह अमीन दीपक नेगी जिसको कुछ दिन पहले ही हटाया गया था उसे वापस अपने कार्यालय में फिर नियुक्ति दे दी. इस आदेश में मानसून सत्र और आपदा के कार्यों के अलावा शासकीय कार्य ज्यादा होने का हवाला दिया गया. हालांकि इस दौरान कर्मचारी संगठन इस बात को सामने रखते रहे कि आखिरकार चिन्हित अमीन को ही कलेक्ट्रेट में क्यों नियुक्ति दी जा रही है. खास बात यह है कि अपर जिलाधिकारी का इस तरह उसी अमीन को वापस अपने कार्यालय में बुलाना कलेक्ट्रेट में चर्चा का सबक बना रहा.

बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान तक पहुंची तो उन्होंने फौरन इस पर एक्शन ले लिया. यही नहीं अपनी नाराजगी जताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अनुसार ही कलेक्ट्रेट में काम किए जाएं. इसका असर यह हुआ कि जिलाधिकारी की नाराजगी के बाद 24 घंटे में ही अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा को बैक फुट पर आना पड़ा और उन्होंने 10 जुलाई को अपने उस आदेश को वापस ले लिया. जिसमें उन्होंने संग्रह अमीन दीपक नेगी को अपने कार्यालय में तैनात किया था. नए आदेश में कृष्ण कुमार मिश्रा ने दीपक नेगी को अपने कार्यालय में तैनात करने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का पत्र जारी किया.

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