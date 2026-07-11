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देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति बनी मजाक, चर्चाओं में आया ADM का आदेश

देहरादून: देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति मजाक बन गई है. कभी इन्हें इनके मूल काम से हटाकर कलेक्ट्रेट में संबद्ध कर दिया जाता है, तो कभी शिकायत आने पर इन्हें नियमों का हवाला देकर हटा भी दिया जाता है. लेकिन इस बार दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि करीब 15 दिनों में ही इनमें से एक संग्रह अमीन को ADM केके मिश्रा अपने कार्यालय में वापस ले आये और इसके बाद देहरादून कलेक्ट्रेट में हलचल तेज हो गई.

मामला भले ही दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का है, लेकिन इसने जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनाई हुई है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट में जिन अमीनों को शिकायत के बाद उनके मूल काम पर लौटाने का फैसला लिया गया. उनमें से एक संग्रह अमीन को वही नियम और आदेश भुलाते हैं, 15 दिन में वापस भी बुला लिया गया.

दरअसल राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी वाले दो संग्रह अमीन अपने मूल काम को छोड़कर अपर जिला अधिकारी केके मिश्रा के कार्यालय में संबद्ध रहे. यानी जिनका काम राजस्व संग्रह का था उन्हें व्यक्तिक सहायक के तौर पर कार्यालय में रखा गया. जबकि जिला कलेक्ट्रेट में व्यक्तिक सहायक संवर्ग अलग से है और कार्यालय में यही कर्मचारी व्यक्तिक सहायक का काम देखते हैं.जाहिर है कि सेवा शर्तों और दायित्व के अलग-अलग होने के बावजूद जिस तरह इन दो संग्रह अमीनों को अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में जिम्मेदारी दी गई, उससे कर्मचारियो में भारी रोष फैल गया.

नतीजतन व्यक्तिक सहायक संवर्ग ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की, और इसके बाद जिलाधिकारी ने नियमों को देखते हुए फौरन इन्हें हटाने के निर्देश दे दिए. संग्रह अमीन गिरीश चंद पांडे और दीपक नेगी को 25 जून 2026 को हटाने के आदेश हो गए, आदेश में साफ कहा गया कि पूर्व जिलाधिकारी और मौजूद जिलाधिकारी ने सभी संवर्गों को अपने-अपने दायित्व पर ही जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश दिए हैं. लेकिन कलेक्ट्रेट के ही इस आदेश की करीब 13 दिनों बाद धज्जियां उड़ा दी गई.